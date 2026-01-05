慈大經管系學生擺攤做生意 驗證流通管理所學

慈濟大學經營管理學系為同學們策畫市集活動，讓學生們展現市場調研、行銷宣傳、人力調度、精算利潤企劃案能力。(慈濟大學提供)

記者林中行／花蓮報導

學期即將結束，慈濟大學經營管理學系為同學們策畫市集活動，讓學生們展現市場調研、行銷宣傳、人力調度、精算利潤企劃案能力，爭取獲得創業資金，把「賺第一桶金」的理想化為現實。

經營管理學系老師徐宜成表示，講再多、聽再多，都比不上實際操作，放手讓學生主動制定產品的市場策略、選擇與管理銷售通路（線上/線下）、預期效益等，學習從銷售反饋再調整策略，更發揮年輕人優勢，像是結合流行梗（盲盒限量款）、社群媒體宣傳和預購策略，盡可能的避免浪費，掌握成本。

經營管理學系三年級學生李學璘（印尼籍）表示，不能主打原汁原味，得先調整成符合臺灣人喜愛的口味，避免太甜、太辣或太鹹，還得「客製化」，才能拉攏顧客的購買意願。

經營管理學系二年級學生蘇念筠表示，最困難的不是擺攤，而是得克服害羞個性，拿著廣告板，站在校園走廊上招攬客人，提高能見度和曝光率。

徐宜成強調，重點不在於銷售額多寡、利潤高低，而是團隊不時引發「真正的衝突」，例如碰到遲到又不做事的豬隊友，怎麼溝通協調？當排隊人潮過多，如何降低等待焦慮？突發狀況又該如何拆解過招？

徐宜成表示，這些都是走出教室才會碰到，也是職場不得不面對的真實狀況，藉此讓學生面對並解決問題，更從行銷研究、數據分析、電子商務等，找到最適合自己的賽道。

慈濟大學表示，不論是營運管理與產業分析，或商管財經知識與應用能力，都絕非紙上談兵。藉由接地氣的課程設計，讓學生實際驗證課堂所學，了解流通管理系統和問題求解與分析能力，培養即戰力，銜接職場要求。