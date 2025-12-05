慈大與花蓮縣政府聯手2025有機小農影片成果展

慈濟大學與花蓮縣政府舉辦2025有機小農影片成果展

十二月四日，慈濟大學與花蓮縣政府舉辦「2025有機小農影片成果展」，以「從土地出發：有機小農故事與在地風味市集」為主軸，播放十位在地農友的紀錄影片，並暢談耕作歷程、轉作有機的契機，以及面臨的挑戰與堅持的理由。影片不僅展現農友在面對氣候變遷、耕作環境與市場挑戰時，仍然秉持初心、堅守友善耕作的生活態度，為社會提供安心健康的食物，更帶出土地與人之間的深厚聯繫。

除了影片展映，還安排在地有機風味市集，邀請農友親自設攤，分享新鮮農產與加工品，像是樹葡萄系列飲品、花生馬卡龍、黑木耳飲、紅茶凍、萵苣沙拉、木鱉果飲等，讓民眾能「看見、聽見、品嚐」，貼近有機農業的價值與美好，更理解其背後的堅持、智慧與故事。

花蓮縣長瞭解慈大食在永續消費合作社的販賣商品

花蓮縣長徐榛蔚表示，從慣行轉變至友善農法，真的不容易。不論是種植、通路、行銷或品牌設計，縣政府都期待將花蓮好山好水產出的農作物推向國際舞台，相信「購買力就是最好的支持」。慈大USR教學研究中心主任江允智表示，有機就是最好的生活堅持，也就是不使用化肥和農藥來傷害土地，以自然循環的方式耕作，不但能促進土壤健康生產優質的農產品，更能增加土壤碳匯與生物多樣性，達到「生產、生活、生態」三生合一。所以，慈大拍攝影片故事紀錄農友的努力，也透過校內的食在永續消費合作社，優先上架和推廣有機小農產品，提供更多陪伴和支持。

小農解說農產品研發的用心

慈大USR教學研究中心以「看見土地的力量」為策展理念，挑選「1鄉鎮1農友」來紀錄，涵蓋有機蕈菇、蔬果、茶葉、雜糧等類別，分別是榮耀有機蕈菇場、花蓮小農合作社、伊禾茶茶園、太魯閣767農場、葉子維、花蓮好生活農業勞動合作社、橡果子農產行、華誠農場、萬榮雜糧產銷班、不伊樣紅龍果園。其中，不但有單打獨鬥的小農個體戶、打團體戰的合作社、產銷班，還有接續家業的農二代。

小農分享，強調與大自然共生

儘管部分小農因農務繁忙無暇出席，但是，現場分享的六位農友代表卻說出共同心聲，也就是「與大自然共生」。花蓮小農合作社理事長鄒仁方表示，以「智取」來達到生態平衡，像是專程在玉米田旁種花生，讓小鳥、雉雞有得吃，既考慮動物習性（先吃地面食物，以免被天敵抓走），又減少農作物耗損。太魯閣767農場負責人楊樹鑫表示，得搶在十天內拔完樹葡萄，不然都被小鳥和螞蟻吃了，不過，「尊重自然規律，有就有，沒有就算了」。伊禾茶茶園負責人黃文諄表示，在不噴農藥、不施肥的前提下，蜜香紅茶採放養模式，讓小葉綠蟬咬食，強調「蟲吃剩下的，才是我的。」

新鮮農產與加工品擺滿桌，令人食指大動

現場擺攤的「在地風味市集」更是人氣最旺，農友親自設攤展售農產，從新鮮蔬果、手作加工品到特色農產品，民眾一邊試吃、一邊與農友交流，透過味蕾的感受更貼近土地，也讓生產者與消費者的距離再次縮短。花蓮民眾王小姐表示，芝麻葉很嫩，拌個橄欖油就能當沙拉直接吃，怎能不買呢？薛小姐表示，就是衝著有機二個字，買了一整袋，還飲恨沒搶到有機花生。

在地有機風味市集，吸引民眾駐足採購

不論是影片中的人物故事，或現場農友真誠的分享，都引起民眾深刻共鳴，更看見農民的韌性與土地的力量。慈大USR教學研究中心強調，希望讓更多民眾了解，「有機不僅是一種耕作技術，更是農民面對土地的態度，是對永續環境與健康生活的承諾。」期待藉由影片的力量、市集的互動與現場的分享，讓城市與農村、消費者與生產者之間，有更多理解、連結與支持。花蓮縣政府表示，未來將持續推動友善農業，支持在地小農，共同打造更美好的花蓮農業。

不到半小時，新鮮農產被搶購一空

撰文／葉秀品、詹智婷；攝影／葉秀品