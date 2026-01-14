慈大與花蓮高中職合作 校長推薦上大學就有獎學金

簽約合影

扶植在地弱勢學子，慈濟大學今（14）日與花蓮在地七所高中職學校，簽訂「策略聯盟合作意向書」，除了共同規劃合作活動，對於家境清寒或表現優異的高中職學生，只要經由校長推薦，未來進入慈大之後，將可獲得學雜費減免、獎學金及海外交流的機會。



對於經濟弱勢的學生來說，到外地求學，不僅要負擔學習費用，還有住宿費、生活費，為了減輕家中壓力，很多孩子只能四處打工，甚至中途休學。



慈大教務長謝坤叡教授說，這次簽訂了合作意向書之後，只要高中職端的校長推薦，無論學生透過特殊選才、繁星推薦、申請入學、科技繁星或甄選等管道，未來進入慈大，就可以減免學雜費用、獲得獎學金，還有海外交流的優先錄取機會，由慈大來培養他們。

花蓮女中校長詹滿福就說，如果能有這些減免與優惠，對弱勢學生而言，的確是一大幫助。他表示，在地就學，就可以讓學生在沒有額外經濟壓力的情況下，專心向學，充實自己。



目前慈大與花蓮高中、花蓮女中、花農、花工、花商、四維及海星簽訂意向書，接下來，學校也會持續與在地其他學校接觸，持續推動其他高中職簽約合作。