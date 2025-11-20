慈大舉辦「NIHR學者講座-數據驅動癌症早期偵測」

講者Sarah E.R.Bailey博士，英國國家健康研究所(NIHR)高級研究員。

慈濟大學生物醫學科技學院，邀請Sarah E. R. Bailey 博士蒞校演講，Bailey博士分享大數據從研究到臨床決策轉譯的關鍵經驗。Sarah E. R. Bailey 博士為英國國家健康研究所（NIHR）高級研究員，現任埃克塞特大學醫學院探索（DISCO）研究小組副組長。其研究領域涵蓋：將基因組學整合至基層醫療的癌症評估、利用常規血液檢測識別高風險癌症族群、多重疾病共存對診斷時程的影響，以及評估基層醫療的新型癌症檢測策略（包括 FIT 糞便免疫化學檢測）。

慈大生物醫學科技學院許豪仁院長表示，希望引進國外經驗加強合作、提升教學品質與研究

Bailey 博士也分享英國與臺灣在乳癌、肺癌、大腸直腸癌與攝護腺癌四大主要癌症的發生率與死亡率差異，她指出英國在多項指標上皆高於臺灣，尤其是攝護腺癌的發病與治療結果差距更為顯著。

現場提問踴躍。

她進一步說明，晚期確診是造成癌症存活率下降的關鍵。以大腸直腸癌為例，第一期診斷的患者五年存活率可達九成，但到了第四期僅剩一成。英國現行最差的診斷途徑多來自急診室或初級照護中的緊急轉診，這些途徑的患者存活率最低、滿意度也最差。研究團隊的目標，即是協助病患從緊急就醫路徑轉向規劃良好的檢測與轉診機制，透過提升篩檢覆蓋率提高早期發現比例。英國政府已宣布，將於 2028 年前把早期確診比例從現今的五成提升至四分之三。

Bailey 博士提醒，雖然 UK Biobank的模式並非可直接套用於各國，因為民眾就醫頻率、常規檢驗內容及國家醫療政策不同，將影響絕對風險計算方式。她建議，臺灣若能運用自身國家級健康紀錄資料，就應以本土數據複製相關研究模型，以確保預測結果更符合臺灣人口特性。

慈濟大學生物醫學科技學院許豪仁院長表示，未來各大機構將建立各自的生物資料庫，類似現有的UK BioBank 和 Taiwan BioBank，這些資料庫若能整合串聯，將可運用於疾病風險預測和修正醫療指引，進而提升民眾健康。慈濟大學醫學資訊系將自115學年度更名為資訊工程學系，勢必與BioBank息息相關，希望引進國外經驗、與學術界和醫療機構緊密合作，達到提升教學品質與研究成果的目標。

（撰文/照片:慈濟大學醫學資訊學系）