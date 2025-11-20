慈大舉辦「NIHR學者講座-數據驅動癌症早期偵測」
慈濟大學生物醫學科技學院，邀請Sarah E. R. Bailey 博士蒞校演講，Bailey博士分享大數據從研究到臨床決策轉譯的關鍵經驗。Sarah E. R. Bailey 博士為英國國家健康研究所（NIHR）高級研究員，現任埃克塞特大學醫學院探索（DISCO）研究小組副組長。其研究領域涵蓋：將基因組學整合至基層醫療的癌症評估、利用常規血液檢測識別高風險癌症族群、多重疾病共存對診斷時程的影響，以及評估基層醫療的新型癌症檢測策略（包括 FIT 糞便免疫化學檢測）。
Bailey 博士也分享英國與臺灣在乳癌、肺癌、大腸直腸癌與攝護腺癌四大主要癌症的發生率與死亡率差異，她指出英國在多項指標上皆高於臺灣，尤其是攝護腺癌的發病與治療結果差距更為顯著。
她進一步說明，晚期確診是造成癌症存活率下降的關鍵。以大腸直腸癌為例，第一期診斷的患者五年存活率可達九成，但到了第四期僅剩一成。英國現行最差的診斷途徑多來自急診室或初級照護中的緊急轉診，這些途徑的患者存活率最低、滿意度也最差。研究團隊的目標，即是協助病患從緊急就醫路徑轉向規劃良好的檢測與轉診機制，透過提升篩檢覆蓋率提高早期發現比例。英國政府已宣布，將於 2028 年前把早期確診比例從現今的五成提升至四分之三。
Bailey 博士提醒，雖然 UK Biobank的模式並非可直接套用於各國，因為民眾就醫頻率、常規檢驗內容及國家醫療政策不同，將影響絕對風險計算方式。她建議，臺灣若能運用自身國家級健康紀錄資料，就應以本土數據複製相關研究模型，以確保預測結果更符合臺灣人口特性。
慈濟大學生物醫學科技學院許豪仁院長表示，未來各大機構將建立各自的生物資料庫，類似現有的UK BioBank 和 Taiwan BioBank，這些資料庫若能整合串聯，將可運用於疾病風險預測和修正醫療指引，進而提升民眾健康。慈濟大學醫學資訊系將自115學年度更名為資訊工程學系，勢必與BioBank息息相關，希望引進國外經驗、與學術界和醫療機構緊密合作，達到提升教學品質與研究成果的目標。
（撰文/照片:慈濟大學醫學資訊學系）
其他人也在看
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
耳朵有「焦黑斑點」竟是大腸癌！ 醫嘆：第三期了
耳朵上的異常可能是身體疾病的警訊！中醫師吳宏乾分享一則驚人病例，他在義診時遇到一名因長期失眠求診的患者，檢查時發現對方耳廓出現「焦黑色斑點」，加上患者有腹瀉、排便帶血等症狀，研判可能是大腸出問題。經進一步檢查後，證實患者已罹患第三期大腸癌，所幸及時發現得以治療。中天新聞網 ・ 3 小時前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 1 天前
醫療突破！三指爸迎來十指健康女兒 北醫阻斷「龍蝦爪畸形」罕病基因
出生時只有3根手指、走過50多次手術的李先生，從未想過有一天能抱著一個「10根手指」的孩子，台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心今（20日）分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子誕下健康女嬰，成功終結「新生突變」（de novo mutation）的遺傳傳遞。自由時報 ・ 57 分鐘前
他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了
耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患「第三期大腸癌」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
趙露思甩嬰兒肥靠「這招」！醫證實：做法超正確 燃脂效率提升10%
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。 提早吃完晚餐 提升燃脂效率 用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師說這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前兩小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。林承達醫師解釋人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。 花椰菜低卡高纖 吃得飽又能瘦 為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達醫師說明其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進常春月刊 ・ 4 小時前
天天喝珍珠奶茶！32歲男司機「精蟲變成碎片」 悲涼下場曝光
珍珠奶茶香甜好喝，不過切記別「當成水喝」！茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊分享一起案例，這名年僅32歲的貨車司機，每天都來杯珍奶，結果結婚兩年他的妻子都沒有懷孕。他到醫院診斷後發現，空腹血糖竟然高達近680 mg/dL，幾乎無法分泌胰島素，甚至「精蟲都變成碎片」，相當駭人。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
60歲男沒有胸悶痛！起床「1症狀」急就醫 竟是心梗
提及心肌梗塞，一般會想到胸悶痛、頭暈、肩頸疼痛、呼吸急促等症狀，但醫師劉中平表示，一名60歲男子長期高血壓，某天因起床嘔吐數次，上午9時就趕緊就醫，檢查發現，男子的心臟已受損，已是急性心梗，因此緊急改送急診治療。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
天冷別喝熱薑茶、咖啡！醫揭「1飲品」最暖身又養生
近來氣溫驟降，許多人會喝熱薑茶等熱飲取暖，但醫師黃軒表示，喝溫開水最能有效保暖，因為溫開水能避免身體熱量散失、促進血液循環、舒適地溫暖內臟。相較之下，熱薑茶、熱可可等雖能提升體溫，但過高溫度可能刺激咽喉或胃壁，且身體還需耗費額外能量還冷卻過熱的飲品。他並提醒，過熱的水會傷害口腔、咽喉、食道，甚至導致食道癌。「飲用水的最佳溫度為50°~60°C。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小雪禁忌一次看！命理師：「4生肖」小病痛纏身 冬進補「3類人」注意
今年11月22日(農曆十月初三)迎接二十四節氣的小雪，命理老師楊登嵙提醒生肖屬鼠、蛇、猴、狗者這半個月要注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大；另提供小雪食衣住行育樂開運養生與禁忌，供民眾參考。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
35歲《超級名模》韓星淋巴癌病逝！醫揭這1型急又猛 數月就奪命
韓國時尚圈驚傳噩耗，曾參加韓版《超級名模生死鬥》第5季的模特兒金性燦，因罹患非何杰金氏淋巴癌病逝，享年35歲。2年多前他確診後持續接受治療，但仍不敵病魔於11/6離世。醫師提醒，淋巴癌類型繁多，其中1健康2.0 ・ 6 小時前
台灣醫療奇蹟 終結罕病遺傳！助「龍蝦爪畸形」父抱回健康女兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 打破「基因突變」的命運！台北醫學大學附設醫院今（20）日發表最新醫療成果，該院生殖醫學中心運用基因檢測與試管技術，成功阻斷導致出生單手僅有三根手指「龍蝦爪畸形」的罕見單基因突變遺傳疾病，協助病人誕下健康女嬰，且女嬰未來也不會再產下有相同遺傳罕病的後代，創下全球罕見終結「裂手–外胚層發育不良–顎裂（EEC）症候群」新生...匯流新聞網 ・ 2 小時前
小雪將至！ 「4生肖」健康亮紅燈 開運養生禁忌一次看
24節氣之一「小雪」，將於2025年11月22日（六）早上9時36分正式到來。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，小雪意味著天氣轉冷、雨水逐漸轉為雪，但因地氣尚未完全冰寒，降雪量仍不大。《群芳譜》亦記載：「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也。」楊登嵙提醒，進入小雪後的半個月內，「4生肖」健康運勢將轉弱，特別要留意身體保養。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
嘴巴長皰疹不只是免疫差！醫揭「大腦未來風險」 曝5建議：讓身體語言變保護行動
嘴角的小水泡，與大腦退化暗藏祕密連結？基因醫師張家銘近日表示，在門診裡，他常聽到這樣的話，「張醫師，我嘴巴最近又長皰疹了，是不是太累了？」大家對唇皰疹的印象大多還停留在壓力太大、熬夜太多、免疫差等表層原因，但其實小小的皰疹，背後可能是在提醒「大腦未來的風險」。鏡報 ・ 23 小時前
不是三高！新研究揭「4現象」是年輕人猝死前徵兆：噁心也中
近來低溫頻傳，容易引爆心臟猝死風暴，醫師江守山表示，一項刊登於今年權威期刊的研究發現，年輕人經常因心臟驟停而猝死，而事前多有4現象，包括突發心悸、暈厥、噁心或嘔吐、感染症狀，尤其年輕男性屬於高風險群。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
男肛門塞「陶瓷杯」卡三天無法排便 醫開腹手術驚險取出
一名男子因肛門塞入陶瓷杯，導致腹脹三天無法排便，就醫透過X光檢查發現異物後，原本嘗試使用器械將杯子夾出，但因杯緣光滑無法施力，且杯子被大腸完全包覆，部分腸子已出現缺血壞死。中天新聞網 ・ 3 小時前
北市公費流感疫苗只剩12萬劑 「三類人」再不打恐落空
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天氣正式轉冷，疾管署預估最快12月上旬就會再有一波流感疫情上升，打疫苗手腳可得快！台北市衛生局今（18）日公布，截至11月17日止，台北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 台北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，台北市流感併發重症病例總計有30例...匯流新聞網 ・ 1 天前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診１病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 6 小時前
嘴角長水泡≠火氣大 醫揭「慘烈後果」：免疫亂了、最後恐失智
許多人有嘴角長小水泡的經驗，一般以為是壓力大、免疫差所致，醫師張家銘表示，小小皰疹都提醒著大腦未來的風險。單純疱疹病毒第一型是造成唇皰疹的主因，此病毒會潛伏在人的神經系統，一旦發作，就會沿著神經系統、深入到大腦深處，每活化一次，就可能引發局部神經發炎，且增加失智症的風險。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
吃錯時間比沒吃還慘！保健食品最完整吃法 鈣、鎂、B群別再吃錯
保健品在我們的生活中扮演著重要的角色，幫助我們補充營養、增強免疫系統和維持整體健康。然而，很多人是否只是隨意地將各種保健品，如魚油、B 群、鈣片、維他命C 等，一把抓起來，配水咕嚕咕嚕吞下？小心這樣吃健康2.0 ・ 6 小時前