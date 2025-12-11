慈大舉辦2025大愛盃全國校際護理臨床技能競賽

護理專業技能競賽頒獎

十二月五日，慈濟大學護理學系、護理科聯合舉辦「第四屆大愛盃全國校際護理臨床實務技能競賽」，吸引12所大專校院、130名護理系學生齊聚建國校區，展開臨床技能切磋賽。競賽項目包含醫護英文術語與病歷閱讀、護病溝通，以及護理專業技能三大主題，以團體方式進行，全面考驗參賽者的臨床判斷、溝通技巧與團隊協作。

慈濟大學護理學院彭台珠院長表示，大愛盃競賽提供學生在模擬臨床環境中提前試煉的機會，透過標準化病人、即時情境與多層次壓力測試，讓參賽者能更具體理解臨床照護的複雜度，在實作中累積自信與反應力。

參賽選手進行護理專業技能競賽項目

今年護理專業技能競賽採用比照醫師與專科護理師國家考試的OSCE模式，被學生形容為「大魔王關卡」。參賽隊伍需在60秒內快速閱讀病歷與醫囑，隨即進入病房進行問診、評估、臨床處置及護理紀錄，考試時間僅25分鐘。標準化病人案例多元，包括胸痛呼吸喘、糖尿病未遵從治療而跌倒受傷等，完整模擬臨床可能面臨的挑戰。

參賽選手進行護病溝通項目

花蓮慈濟醫院護理部副主任呂基燕表示，競賽價值不僅在排名，而是學生在團體中互相補位、溝通與協作的過程，並勉勵學生臨床照護絕非單打獨鬥，團隊互助默契，才是未來臨床工作的核心能力。

除了OSCE外，醫護英文術語與病歷閱讀競賽同樣深具挑戰性。題目涵蓋內、外、產、兒、精神科等常見專業詞彙的翻譯與聽力拼寫，並要求學生共同閱讀病歷情境題，寫下正確評估與判讀結果；不僅考驗語言能力，更測試臨床資訊整合速度。護病溝通競賽則需在15分鐘內完成資料蒐集、健康問題評估，並針對標準化病人的健康議題提出清楚的護理指導。評審會依據收集資料的完整度、回答正確性及溝通技巧等面向綜合評分。

參賽選手進行醫護英文項目

為確保考試公平性，競賽全程錄影並採單面鏡監考，並規劃獨立動線避免參賽隊伍接觸洩題。護理學系主任張美娟指出，OSCE題目中常存在未明說的「隱藏問題」，考生需從病人的表情、肢體反應或細微線索中找出真正需求，這項敏銳度正是護理專業的核心能力。

護病溝通頒獎

多位參賽學生分享，雖然在短時間閱讀病歷、面對高壓情境相當緊張，但透過競賽深刻體會自己的不足與成長。教師們一致認為，大愛盃是學生銜接臨床前最實用的磨練，透過競賽將書本理論與臨床實作結合，使學生在挑戰中獲得成長。

