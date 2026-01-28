慈大走進泰北偏鄉 用科技與人文翻轉學子未來

慈濟大學資訊科技與管理學系資訊志工團隊，於1月15日至22日前往泰國北部偏鄉地區展開服務行動。由智慧永續管理學院蔡宗宏副院長率隊，與系上師生共6人，深入多所中學與社區，透過科技營隊、校園交流與人文關懷，展開專業學習與跨文化的國際志工之旅。

志工團隊走訪熱水塘村，並前往當地安養中心，聆聽泰北孤軍顛沛流離、落地生根的生命故事；同時也拜訪清邁慈濟學校、Thepbodint School、滿星疊大同中學、一新中學及清萊光復中學，辦理多場科技教育活動與招生宣導等。

大學生助教與學員互動

一新中學與滿星疊大同中學位於泰緬邊境，學生族群多元，除了早期泰北孤軍漢族後裔之外，還涵蓋許多少數民族，包括傣族、阿卡族、苗族、拉祜族、傈僳族等。一新中學沈慶敏校長分享，一位首批赴慈濟大學就讀的校友，家境清寒，母親長年在市場賣菜維生，該生完成護理系學業後順利考取證照，留在台灣就業，不僅圓了求學夢，也翻轉了家庭經濟，成為學弟妹心中的榜樣。

在教學活動方面，資訊志工團隊於一新中學與清萊光復中學舉辦「防災知識漫畫創作工作坊」，引導學生運用生成式AI技術，將颱風、地震等防災知識轉化為生動的漫畫故事，翻轉以往制式的防災教育形式。課程同時結合在地文化，介紹泰國傳統「高腳屋」因應水患、與自然共生的生活智慧，引發學生高度共鳴，也讓科技學習更貼近生活。

19日至20日，慈大師生在清邁慈濟學校舉辦「物聯網（IoT）虛擬實作工作坊」，透過線上模擬平台，讓學生在無實體設備的情況下，體驗物聯網系統的設計邏輯。學生從撰寫基礎程式碼開始，成功在模擬環境中點亮LED燈，當燈亮起時，現場驚呼連連。一名中學生興奮表示，過去以為電腦課只是打字或畫圖，沒想到程式竟能真正「讓東西動起來」，讓他對科技產生全新想像。

21日團隊前往清邁 Thepbodint School 舉辦「無人機飛行體驗活動」，當無人機緩緩升空，操場上掌聲與歡呼聲此起彼落，科技不僅飛上天空，也為孩子們開啟對未來職涯與世界的想像。

無人機飛行體驗

這次的志工活動不只是教學服務，也是一場生命教育的學習。在慈濟基金會張志光師伯陪同下，師生探訪熱水塘安養中心，阿光師伯分享慈濟三十多年來深耕泰北、陪伴孤軍和其後裔走出貧困的歷程。黃星翔同學表示，看到無法回鄉孤軍長者的晚年生活，讓他深刻體會「苦難的人走不出來，有福的人要走進去」的意義。林世美與吳逸宣同學也表示，此行讓他們重新理解永續發展目標（SDGs），不只是政策口號，而是對人的尊重、對土地的修復，以及對未來世代的承諾。

慈濟大學長期鼓勵學生走向國際，透過補助出國交換、實習與國際志工服務等，用專業看見需要的角落，翻轉偏鄉學子的未來。

撰文、攝影／黃星翔、吳逸宣