慈大赴印尼交流 與印尼分會合作培育人才

慈濟大學12月12日至15日赴印尼慈濟分會進行「菩提心印──印尼分會參訪交流」，由戴昌賢資深副校長率領師長團隊，在印尼雅加達靜思堂與印尼分會教育團隊及即將赴台就讀的準碩士生進行深度交流與座談，針對大學的永續發展、人才培育和未來學術研究進行務實的規劃與討論，期待共同培育具備國際視野與人文關懷的未來人才。

慈濟印尼分會劉素美執行長說：對於籌設大學印尼慈濟人有"膽"，但沒有經驗，因此希望可以和慈濟大學深入合作。由慈濟大學協助培育人才及提供大學籌設經驗，幫助慈濟印尼教育志業的大學籌設可以更順利。戴昌賢資深副校長回應表示：對印尼分會深感佩服，此行邀約多位師長同行，便是希望能透過面對面溝通及參訪了解印尼的需求，以便培育更符合印尼所需求的人才。

在與印尼分會教育志業執行長黃博士、慈濟國際學校總經理姚佩琳等教育團隊的座談中，對於大學的發展有多項共識。戴副校長建議，印尼的新設大學不宜一開始就設置過多系所，而應以「學院制」為核心，如健康科學、教育、工程與商管等，前期強化通識與跨領域訓練，後期再分流專業。他特別強調設立「研究中心」的重要性，以研究導向整合教學、產業與技術更新，避免因系所僵化而落後科技趨勢，並建議教育內容應跨域整合，例如教師需具備科技、AI、基礎科學素養。

印尼教育團隊則表示，未來發展重點將放在強化師資培育與管理機制，而非持續快速擴張。雙方聚焦共識以「清楚願景、精準定位、跨域研究與產業連結」為目標，打造具國際競爭力且可長期永續的大學體系。

"哇!好美哦!"戴昌賢副校長透過照片和同學們分享花蓮的自然環境及軟硬體設施，讓學生花蓮的留學更充滿期待。生涯發展中心謝麗華主任分享"生涯規劃與職涯發展"，透過遊戲和學生拉近距離，藉此了解學生的特質，也清楚和同學們分享生涯發展中心可以提供什麼樣的協助。執行長劉素美分享，這批學生也是很幸運的一群，因為有18位師長的陪伴，期許大家要用心學習，也要把"感恩心"當成人生很重要的事，祝福大家到台灣後，除了好好學習也能與慈濟有更好的連結。

宗教與人文研究所林建德所長分享"慈濟人文與宗教哲學"慈濟大學師長團隨後與12位準研究生的分組座談，則分為「AI 應用」、「宗門實踐」及「教育發展」三個組別。學生們依序進行自我介紹，分享個人學習動機與未來欲投入之研究主題。

教授們針對學生的簡報內容提供專業回饋，就研究方向、學習歷程與未來發展進行深入討論。透過雙向交流，不僅協助學生釐清研究目標，更為他們後續在慈濟大學的研究生學習奠定了堅實的基礎。非常喜愛證嚴上人智慧法語的Jennifer說：感謝老師們前來到印尼，讓她可以真實感受到教授們的專業與用心，透過老師指導讓她能更聚焦自己的研究方向，更期待來台灣慈濟大學留學。

除了座談與討論，慈濟大學師長們也實地參訪位於紅溪河畔的慈濟大愛學校、靜思堂、慈濟國際學校、慈濟醫院。回顧行前，由生涯發展中心主任謝麗華與首位印尼當地志工賈文玉師姊分享印尼慈濟的故事，再加上此行親身走訪的真實體驗，讓師長們對印尼慈濟人無私付出、長年深耕當地的精神由衷敬佩。即使是參訪行程，師長們依然專注投入，細心詢問每一個細節。

戴昌賢副校長感謝印尼分會執行長劉素美師姊及印尼教育團隊對慈大的肯定與協助，並勉勵同行師長，教育的價值在於長期投入與真誠關懷，而國際招生應著眼於永續經營，可透過華語中心培訓促進雙向互動，提升學生來校意願。這些準碩士生們都有很強的研究動機，師生共同合作相信可以很快轉化為論文發表。

此次交流活動，雖然只是四天短暫行程，但讓慈濟大學與印尼分會教育志業的合作更向前邁進一大步，並透過與印尼教育團隊及準碩士生們的直接互動，為培育具備國際視野和人文關懷的未來人才開啟了新的篇章。

