慈大辦理職涯講座 強化學生求職安全與職涯意識

為拓展師生對多元職涯資源的認識，慈濟大學學務處生涯發展中心10月28日在中央校區舉辦「勞動部職涯資源講座」，特別邀請花蓮就業中心督導陳胤齊擔任講師，分享政府就業資源與求職防詐實務。

活動一開始，陳胤齊督導以近期真實的求職詐騙影片與案例揭開序幕，帶領同學思考在打工與求職過程中如何辨識潛在風險。他舉出三種常見情境──工讀時薪異常、未加保職災保險及雇主要求簽署自願加班切結書，提醒同學務必提高警覺，避免陷入職場陷阱。生動的影片與實例引起熱烈回響，學生們專注聆聽，紛紛表示印象深刻。

隨後，陳督導介紹勞動部勞動力發展署在全台的服務據點分布，並分享花蓮就業中心的區域特色與服務模式。他說明，由於花蓮縣幅員狹長，中心設有南北兩處服務定點。今年光復鄉堰塞湖災情期間，就業中心更啟動「鐘點零時工」機制，協助鄉民投入家園清掃工作，展現政府就業服務的在地化與即時性成果。

在多項政府職涯資源中，「青年求職交通補助」與「跨域就業津貼」成為學生最關注的焦點。陳督導舉例說明，若家住宜蘭的護理系學生畢業後希望留在花蓮慈院服務，可依需求申請通勤或房租補助，每月最高可達5,000元。他也提醒同學，了解申請流程與資格條件，是善用資源的關鍵步驟。

此外，他也介紹「青年職得好評計畫」，鼓勵學生透過尋職就業方案，獲得實際的獎勵金與輔導支持，讓職涯探索更具動力。

本次講座吸引來自學士後中醫學系、護理學系、醫資系、物治系、公衛系及兒家系的學生熱情參與。會後，同學踴躍提問，其中一位同學關心父親的再就業與勞保相關問題，陳督導耐心解答，並建議可至當地就業服務站進一步諮詢，讓該同學解開長久疑惑。

從回饋問卷可見，學生普遍表示收穫豐富：「這場講座讓我了解詐騙的可怕和勞保的重要性」、「原來求職也可能被詐騙，要更加警惕」、「就業中心的補助與獎勵金很豐富」、「對想打工的大學生來說非常實用，收穫良多」。

透過本次活動，學生不僅強化了職場法令與求職安全意識，也更加了解政府提供的多元就業資源。未來，慈濟大學生涯發展中心將持續串聯公部門職涯服務，協助學生建立更安全、更有方向的職涯藍圖。

（撰文、攝影：慈濟大學生涯發展中心）