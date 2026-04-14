慈大醫學生展專業實力 泰國醫學競賽勇奪雙銅牌

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醫學系國際競賽傳捷報 泰國詩里拉競賽奪雙銅

慈濟大學醫學教育再次於國際舞台綻放光芒！醫學系四年級學生黃意婷、陳哲墉、吳昌燁與吳宗諺，在醫學系微生物暨免疫學科楊子慶老師的領軍下，於2026年3月底遠赴泰國，參加由馬希竇大學詩里拉醫學院主辦的「2026詩里拉國際醫學微生物、寄生蟲及免疫學競賽（SIMPIC）」。慈大團隊在強敵環伺下，展現卓越的專業學養與臨場應變，不僅挺進團體賽前20強，吳昌燁與吳宗諺兩位同學更在激烈的個人賽中摘下雙銅，為學校爭光，向世界證明慈濟醫學教育的深厚底蘊。

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(左圖)吳宗諺同學獲得個人賽銅牌(右圖)吳昌燁同學獲得個人賽銅牌

本屆競賽匯聚來自全球8個國家、58支隊伍、共計232位醫學生同場競技。賽事內容高度結合理論知識與臨床情境，考驗學生對疾病機制、診斷判讀與整合應用能力。慈大團隊在首日團體賽即憑藉穩健的默契與扎實基礎脫穎而出，成功晉級前20強，挺進半決賽。這項優異成果源於慈大長期深耕基礎醫學教育，團隊自2025年底便啟動系統性培訓，透過定期的讀書會，強化學生對複雜病理的臨床整合能力；在備賽期間，學生更展現高度自律，主動進行密集討論與觀念釐清，充分展現慈濟大學學生積極進取的學習態度。

團體賽的半決賽一共有三十隊一起進行小組討論電腦即時回答問題

帶隊老師楊子慶表示，學生的優異表現的有賴於慈大基礎學科教師群長期建立的嚴謹教學體系，使學生能從基礎知識完美銜接至臨床思維。本次出國參賽亦獲得「補助大學校院學生出國參加國際性學術技藝能競賽」計畫之支持，彰顯政府與校方對培育國際化醫療人才的重視。透過參與國際盛事，學生不僅能與各國菁英切磋交流，更在跨文化對話中拓展了全球視野。

慈濟大學表示，學校重視醫學教育品質，始終秉持「專業與人文並重」的核心價值，未來將持續支持學生走向國際，在實務歷練中培育兼具專業素養與關懷精神的醫療人才，為提升全球健康福祉貢獻心力。

團隊自2025年底展開每月兩次以上的讀書會進行系統性培訓

撰文、攝影／楊子慶