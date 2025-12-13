慈大醫資系專題發表 展現智慧醫療跨域能力

「整合脊髓電刺激參數調控與動作分析之輔助系統」團隊。

十二月十二日，慈濟大學醫學資訊學系114學年度專題發表會，充分展現「AI × 臨床 × 創意」！從3D壓瘡辨識、EES脊髓電刺激輔助系統、AI處方衛教、智慧健身教練到災難現場無人自走車、遊戲化憂鬱風險偵測，強調「醫學+資訊」，真的可以改變醫療現場

醫學資訊學系舉辦114學年度專題發表會。

慈濟大學生物醫學科技學院院長兼醫學資訊學系主任許豪仁表示，專題發表會是學生發現問題、提出解決方案的過程，除了臨床第一線醫療領域，也看見學生關注社會現況，像是擺脫制式表格的互動式對話遊戲、針對災難現場的無人車自駕等，在在都展現了年輕學子創意無限、潛力無窮。

設計開發互動式對話遊戲，提早發現憂鬱風險。

脊髓損傷（SCI）常造成下肢癱瘓、感覺喪失與痙攣等長期神經功能障礙。研究顯示，硬脊膜外脊髓電刺激（EES）能讓部分患者重新站立、負重與步行等。然而，EES的臨床成效多仰賴人工紀錄與經驗判斷，不僅耗時，也可能出現參數遺漏、記錄不一致或無法即時比較，亟需一套能同時整合資料擷取、分析與紀錄的輔助系統。

在陳宥蓁老師指導下，醫學資訊學系四年級學生陳依婕、黃楷崴、李丞崴、陳禹達建置一套整合式 EES 電刺激參數調控與肌電分析系統，提供更一致、客觀且可追溯的調控流程，也就是「整合脊髓電刺激參數調控與動作分析之輔助系統」。既能同時擷取刺激參數與肌電反應，並提供電極–神經根推估與協同作用分析，協助建立更客觀的調控依據，還能作為後續臨床追蹤與研究分析的基礎，成為未來EES治療SCI患者更完善的輔助工具。

模擬「整合脊髓電刺激參數調控與動作分析之輔助系統」實際狀況。

特別的是，「整合脊髓電刺激參數調控與動作分析之輔助系統」不但獲得第九屆全國醫學工程創意競賽「高齡科技創新獎」肯定，明年1月起將實際運用在花蓮慈院的神經外科。指導老師陳宥蓁是慈大醫資系第一屆畢業生，帶著學弟學妹攜手打造智慧醫療！醫學資訊學系四年級學生李丞崴表示，專題絕非天馬行空的發想，而是參與臨床第一線，從手術開刀到後續復健，充分瞭解病患和院方需求，再統整相關數據，他期待醫學和資訊的跨領域整合，能真正幫助病患。

有異常發生時，發送訊息預警告知，協助護理人員及早介入、降低風險。

長期臥床病患容易導致壓瘡等併發症，需靠護理師不時確認，在人力吃緊的前提下，既耗時又可能誤判。在王峻國老師指導下，醫學資訊學系四年級學生黃意媜、Felicia Lee、楊竣淞與花蓮慈院護理部，合作開發「3D影像壓瘡擺位辨識系統」。以預防勝於治療為理念，導入深度影像感測裝置與AI影像辨識技術，自動偵測翻身擺位姿勢是否正確。當有異常發生時，發送訊息預警告知，協助護理人員及早介入、降低風險。

「3D影像壓瘡擺位辨識系統」受業界肯定。

「3D影像壓瘡擺位辨識系統」整合深度影像感測、AI姿勢辨識、資料庫管理、行動裝置APP與 VR互動式衛教等，具偵測即時性、管理完整性與教育的持續性，提升照護效率、降低壓瘡風險，並減輕護理人員負擔，並從1,900多隊參賽隊伍脫穎而出，入圍「2025第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」。醫學資訊學系四年級學生黃意媜笑說，與院方來回溝通多次，終於明白從程式撰寫到臨床使用的差距有多大。她更希望能推動至醫療院所、安養機構，協助護理人員、幫助病患，實現智慧醫療的核心價值。

共八組專題發表。

其他專題發表還有「模擬災難現場的任務導向無人自走車設計」、「To Be or Not to Be — 內心的裂痕：遊戲化憂鬱症量表」、「以大型語言互動為基礎的智慧健身教練」、「標準化全人醫護」、「以大型語言模型結合腹膜透析衛教之研究」、「遺傳變異標準化醫療框架」。

評審詢問評估專題表現。

台灣正在積極推動精準健康產業，是繼半導體產業之後，未來十年台灣最有機會的新興產業之一，慈大醫學資訊學系也將緊密結合科技與臨床進展，讓智慧輔助系統在醫療領域發揮實際作用。

