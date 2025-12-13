慈大醫資系專題發表 展現智慧醫療跨域能力
十二月十二日，慈濟大學醫學資訊學系114學年度專題發表會，充分展現「AI × 臨床 × 創意」！從3D壓瘡辨識、EES脊髓電刺激輔助系統、AI處方衛教、智慧健身教練到災難現場無人自走車、遊戲化憂鬱風險偵測，強調「醫學+資訊」，真的可以改變醫療現場
慈濟大學生物醫學科技學院院長兼醫學資訊學系主任許豪仁表示，專題發表會是學生發現問題、提出解決方案的過程，除了臨床第一線醫療領域，也看見學生關注社會現況，像是擺脫制式表格的互動式對話遊戲、針對災難現場的無人車自駕等，在在都展現了年輕學子創意無限、潛力無窮。
脊髓損傷（SCI）常造成下肢癱瘓、感覺喪失與痙攣等長期神經功能障礙。研究顯示，硬脊膜外脊髓電刺激（EES）能讓部分患者重新站立、負重與步行等。然而，EES的臨床成效多仰賴人工紀錄與經驗判斷，不僅耗時，也可能出現參數遺漏、記錄不一致或無法即時比較，亟需一套能同時整合資料擷取、分析與紀錄的輔助系統。
在陳宥蓁老師指導下，醫學資訊學系四年級學生陳依婕、黃楷崴、李丞崴、陳禹達建置一套整合式 EES 電刺激參數調控與肌電分析系統，提供更一致、客觀且可追溯的調控流程，也就是「整合脊髓電刺激參數調控與動作分析之輔助系統」。既能同時擷取刺激參數與肌電反應，並提供電極–神經根推估與協同作用分析，協助建立更客觀的調控依據，還能作為後續臨床追蹤與研究分析的基礎，成為未來EES治療SCI患者更完善的輔助工具。
特別的是，「整合脊髓電刺激參數調控與動作分析之輔助系統」不但獲得第九屆全國醫學工程創意競賽「高齡科技創新獎」肯定，明年1月起將實際運用在花蓮慈院的神經外科。指導老師陳宥蓁是慈大醫資系第一屆畢業生，帶著學弟學妹攜手打造智慧醫療！醫學資訊學系四年級學生李丞崴表示，專題絕非天馬行空的發想，而是參與臨床第一線，從手術開刀到後續復健，充分瞭解病患和院方需求，再統整相關數據，他期待醫學和資訊的跨領域整合，能真正幫助病患。
長期臥床病患容易導致壓瘡等併發症，需靠護理師不時確認，在人力吃緊的前提下，既耗時又可能誤判。在王峻國老師指導下，醫學資訊學系四年級學生黃意媜、Felicia Lee、楊竣淞與花蓮慈院護理部，合作開發「3D影像壓瘡擺位辨識系統」。以預防勝於治療為理念，導入深度影像感測裝置與AI影像辨識技術，自動偵測翻身擺位姿勢是否正確。當有異常發生時，發送訊息預警告知，協助護理人員及早介入、降低風險。
「3D影像壓瘡擺位辨識系統」整合深度影像感測、AI姿勢辨識、資料庫管理、行動裝置APP與 VR互動式衛教等，具偵測即時性、管理完整性與教育的持續性，提升照護效率、降低壓瘡風險，並減輕護理人員負擔，並從1,900多隊參賽隊伍脫穎而出，入圍「2025第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」。醫學資訊學系四年級學生黃意媜笑說，與院方來回溝通多次，終於明白從程式撰寫到臨床使用的差距有多大。她更希望能推動至醫療院所、安養機構，協助護理人員、幫助病患，實現智慧醫療的核心價值。
其他專題發表還有「模擬災難現場的任務導向無人自走車設計」、「To Be or Not to Be — 內心的裂痕：遊戲化憂鬱症量表」、「以大型語言互動為基礎的智慧健身教練」、「標準化全人醫護」、「以大型語言模型結合腹膜透析衛教之研究」、「遺傳變異標準化醫療框架」。
台灣正在積極推動精準健康產業，是繼半導體產業之後，未來十年台灣最有機會的新興產業之一，慈大醫學資訊學系也將緊密結合科技與臨床進展，讓智慧輔助系統在醫療領域發揮實際作用。
（撰文、攝影／葉秀品）
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 26
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 121
賴清德公開罵藍白立委 吳子嘉痛批：簡直不像話
總統賴清德12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 108
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 83
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 78
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 14
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
獨家／韓援樂天三本柱將散？ 禹洙漢、河智媛恐不續留台原因曝光
中職樂天桃猿啦啦隊日前再度掀起話題。韓籍成員廉世彬、禹洙漢與河智媛的合約動向成為外界關注焦點，先前傳出僅有廉世彬獲得續留機會，而球團遲遲未正面回應，也引發更多揣測。據了解，樂天之所以低調處理，是因為仍在等待禹洙漢與河智媛所屬的韓國經紀公司MUGEN無限夢想能否成功籌措新一輪資金，以維持營運。若明年3月底開賽前公司仍無法找到金主，2位女孩恐怕只能黯然返回韓國，中止在台的活動。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 40
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 9
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前 ・ 39
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 26
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 40