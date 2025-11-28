慈大附中再創佳績 勇奪114學年度全國語文競賽四項獎項

慈濟大學附屬高級中學在114年全國語文競賽中表現亮眼，共獲得三項優等一項甲等的優異成績。今年高中部與國中部各有兩名學生代表花蓮縣參加全國賽事，選手們以穩健的台風、扎實的語文能力與豐富的創意，在激烈競爭中脫穎而出，展現師生長期深耕語文教育的成果，成績斐然，備受肯定。

慈大附中長期重視國語文教育，透過扎實的語文課程、有系統的培育機制與多元展演平台，引導學生在閱讀、寫作、口語表達等面向均衡發展，奠定此次亮眼成績的深厚基礎。

【高中組成績斐然：挑戰極限，誓言再戰】

高二林芊逸同學今年首次挑戰全國賽的高中作文項目，便一舉奪下優等佳績。她分享，在比賽現場能明顯感受到來自各縣市選手們的強大氣勢，這也讓她更加專注於發揮自身能力。林芊逸同學表示，能將姚芝祺老師的指導要點完整融入作品，並在全國舞台獲得肯定，是一份重要的成長。她期許自己在接下來的一年中累積更多經驗，持續提升寫作實力，迎向更高的目標。

高二的范庭婕同學在臺灣台語情境式演說項目中，再度以穩健表現奪得優等。她表示，這是自己第三次挑戰全國賽，也是準備最用心的一次。她特別感謝張保安老師在課餘與自習時間的悉心指導，讓她在準備過程中不斷進步。范庭婕同學分享，每場比賽都讓她從各地選手身上汲取新的想法，也更深刻體會台語文化的魅力。她也感謝媽媽從小和她說台語，使她能流利地以台語溝通。她期許自己若能再度代表花蓮參賽，將以更全面的準備迎接挑戰。

【國中組穩健發揮：經驗珍貴，持續成長】

國三羅晨昀同學此次在國語演說項目中奪下優等佳績。她表示，能參加全國語文競賽是一次非常珍貴的經驗。比賽中抽到自己擅長的題目，讓她能以更自在的狀態分享觀點。她認為每一次站上舞台都是成長的一部分，也讓自己成為更有故事、更加自信的人。羅晨昀同學也特別感謝林惠瑩老師一路以來的指導與陪伴，讓她能帶著勇氣與自信站上全國舞台。未來仍希望持續挑戰全國舞台，展現更成熟、更加穩健的自己。

國三李婕恩同學在寫字項目中獲得甲等，她對此次成績感到相當開心。她表示，在準備過程中接觸到許多新的書寫技巧與觀念，讓自己在比賽中能展現最佳狀態。她特別感謝林彧安老師每日陪伴練習，使她在練習與比賽中都能不斷進步。李婕恩同學期許自己未來有機會再次挑戰全國賽，持續精進書寫能力。

廖逸貞校長表示，參賽學生從縣賽選拔到全國競賽，皆歷經長時間的扎實訓練與反覆練習，無論是不斷推敲寫作內容、調整演說語氣與節奏，或是在寫字時專注於運筆與結構的細節，每一步都凝聚了學生的努力，也展現指導老師的耐心陪伴。廖校長強調「這些努力不懈、堅持積累的成果，正是學校語文教育最珍貴的回饋。」

廖逸貞校長也進一步指出，慈大附中一直以「全人教育」為核心，並將國語文能力視為學生跨領域學習的重要基礎。學校透過閱讀與寫作推廣、各類人才培訓、語文競賽培育等多元策略，使學生能在循序漸進的環境中累積表達力、思辨力與創造力，全面提升語文素養。此外，特別感謝所有指導老師的用心投入，以及家長們一路以來的支持與鼓勵，讓學生得以在語文舞台上展現自信、發揮實力。期盼慈中同學持續發揮潛能，在自己的興趣與專長上深耕精進，為自己創造更亮眼的未來。

撰文／夏嚴芸婕；攝影／慈大附中提供