慈大附中勇奪「能源教育創意行動方案競賽」多項殊榮

慈濟大學附屬高級中學師生團隊在花蓮縣「114年度推廣『能源教育』節能減碳創意行動方案競賽」中表現亮眼，憑藉卓越的跨領域整合能力與對永續發展議題的深切關注，一舉囊括高中組兩項第三名、國中組一項第三名，以及教師組能源教育教案設計佳作等多項大獎，成果斐然。本次獲獎作品廣泛涵蓋智慧物聯網（IoT）、AI應用、機械設計等多元科技領域，充分展現慈大附中在素養導向教學上的具體成效。

高中組兩項作品同奪第三名 展現跨域創能思維

在高中組創意方案競賽中，慈中學生囊括兩項第三名。其中，盧孟慈同學在林成財、吳建興老師指導下，以「壓力發電地板—整合腳踏壓力與太陽能發電裝置」獲獎。其作品結合腳踏壓力與太陽能發電技術，透過齒條與齒輪的機械傳動提升能源轉換效率，並搭載 ESP32 主控板進行異常行為偵測（如跌倒）。此系統可望應用於智慧校園公共安全、綠能教育及微電力供應，具備高度實用性及示範價值。

另一項第三名作品為「綠能 AI 微型水力發電管理系統」，由周秉寬、胡哲維、鄧奕靖三位同學共同研發，同樣由林成財、吳建興老師指導。此系統鎖定農業灌溉溝渠中微型水力發電易受雜物阻塞的問題，結合 AI 影像辨識、機械手臂與遠端監控技術，能自動排除輕微阻塞物，有效提升發電穩定度，同時兼具水資源管理與環境監測效益。

國中組奪第三名 打造水陸兩用環保載具

在國中專題組競賽中，黃奕凱、郭德碩、王凱立三位同學在陳治宇老師指導下以「水陸雙行環保節能載具」獲得第三名。作品設計一款具高機動性的水陸兩用環保機具，可用於清除水面廢棄物，亦可於水災時協助救援任務。載具以太陽能搭配充電電池供電，並採用明輪結構作為推進器，有效避免了傳統螺旋槳易被塑膠廢棄物纏繞的問題，兼具環保性與防災功能。

教師組教案獲佳作 推動永續創能教育深化課堂

教師組方面，劉原佑與林成財老師以「無所不『能』—永續創能新生活概論」教案榮獲佳作。該課程為高中部一年級多元選修（共16 週32 節課），以專題導向學習（Project-Based Learning）與設計思考(Design Thinking)為核心，引導學生從「同理使用者需求」出發，歷經「從設計到原型實作」的過程，最終從科技、社會、人文等多面向評估產品效益，紮實培養學生應用跨領域知識解決能源問題的關鍵能力。

慈大附中廖逸貞校長對本次競賽成果表示高度肯定，並指出：「這份榮耀絕非偶然，它是學校長期深耕新課綱，推動以素養導向為核心的跨領域教學策略的具體展現。我們始終鼓勵孩子跳脫單一學科的框架，將科學、工程與人文社會知識相互結合，解決真實世界中的複雜問題。教師組獲獎的教案，更體現了我們教師團隊在課程設計上的前瞻性與指導力。我們將持續以永續發展目標（SDGs）為核心教育主軸，強化學生的科學探究能力與實作能力，更要深化他們面對全球永續發展議題的責任感與公民意識，展現慈中教育在永續創能領域的深厚實力。」

撰文／夏嚴芸婕；攝影／慈大附中提供