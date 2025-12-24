1.生命教育扎根有成~慈大附中國小部榮獲114年度教育部生命教育特色學校。

教育部日前辦理「114年教育部生命教育特色學校、績優人員及微電影競賽頒獎典禮」，表揚推動生命教育工作表現具特色之學校、績優人員及優勝生命教育微電影，慈大附中國小部從全國眾多學校中脫穎而出，榮獲教育部「生命教育特色學校獎」，此殊榮不僅是對慈濟教育理念與精神的肯定，也是全校師長長期投入生命教育收獲的成果。

慈大附中國小部以「感恩、尊重、愛」為辦學核心理念，自創校以來即從課程、活動、制度與環境四個面向推動生命教育，讓生命教育融入日常，引導學生珍愛自己、關愛他人、關懷社會到放眼國際，並透過志工服務走入社區，實踐生命價值與意義。

二年級透過水寶養育課程，讓孩子體會父母從小隨時隨地照顧自己的辛勞。

在課程推動上，慈大附中的校訂課程「砂婆礑山海風」以生命教育為核心，緊扣 108 課綱精神，並融入 SEL 社會情緒學習，以「差異、理解、關懷、福祉」為核心價值，從人與自己、人與他人、人與社會、人與自然四大面向推動全人教育。課程設計引導學生培養自我覺察與情緒調節能力，發展同理心與正向人際互動，進而主動關懷社會、尊重自然，學習負責任的行動與抉擇。本課程以「服務利他」為學習目標，透過「做中學、學中覺、覺中悟」的志工服務歷程，讓學生內化生命的意義與價值、實踐行動，發揮生命影響力，培育胸懷美善、具備社會責任感的世界公民。

三年級「我懂您的辛」課程，引導孩子體會各行各業的辛苦，並到長照中心關懷移工與長者

除課程學習外，學校亦透過多元體驗活動，引導孩子在真實經驗中體會生命教育的深層意義。二年級透過「水寶養育記」，讓學生感受父母照顧養育的辛勞；三年級「我懂您的辛」活動，引導孩子體會各行各業付出的不易；五年級藉由「獨木舟戶外探索」，學習勇敢面對挑戰，培養團隊合作與情緒調節能力。此外，透過「身障體驗」活動，讓學生親身感受視覺、聽覺或肢體不便所帶來的限制，進而培養同理心，學習接納差異並主動關懷與協助他人。歲末年終舉辦的「感飢12」飢餓體驗，則引導學生知福、惜福、再造福，並將省下的餐費化為實際行動，關懷世界飢餓兒童。透過一連串體驗與行動實踐的學習歷程，生命教育的價值逐步內化，深植於孩子心中。

4.五年級藉由「獨木舟戶外探索」，學習勇敢面對挑戰，培養團隊合作與情緒調節能力。

生命教育是一個「生命影響生命」的歷程，學校透過人人志工的服務學習，將生命教育由「知」落實為「行」。學生不僅在校內擔任收餐、環境維護、圖書館等各項志工服務，學習責任與合作；在校慶前夕，更藉由「手護洄瀾」掃街、淨灘行動，走入社區街道、警察局、醫院、火車站及七星潭等地，以實際行動回饋花蓮、關懷環境與社會。假日期間，學生參與「幸福祖孫」志工服務，前往養護中心陪伴長者，化身爺爺奶奶的一日孫子，透過陪伴與互動傳遞溫暖與愛。

校慶前夕，師生走入社區，進行掃街、淨灘，用實際行動回饋花蓮這片土地

透過多元的生命體驗與志工行動，深化學生對生命教育的理解，更在實踐中培養同理心、責任感與利他精神，引導孩子將在地的關懷化為國際的大愛，培育出一顆顆願意為世界付出的美善心靈。期末，學校也透過「校長小客人」、「優秀小志工」、「優秀班級」與校長茶敘等典範學習機制，肯定學生的善行與付出，引導孩子建立自我價值感，並將關懷他人的行動內化為穩定而長遠的生命態度。

假日期間，學生參加「幸福祖孫」志工服務，前往養護中心陪伴長者，傳遞溫暖與愛。

慈大附中廖逸貞校長表示，生命教育引導孩子建立正確的人生觀與價值方向，在快速變遷的社會中，成為安定內心的重要力量。慈大附中國小部以深厚人文底蘊為根基，讓課程與行動相互呼應，引導孩子在生活中實踐生命關懷，學會珍惜生命、尊重差異、勇於利他，並以善良與和平的力量回饋世界。

廖逸貞校長表示：透過生命教育讓孩子知道什麼是正確的人生觀與方向

撰文／蘇秋碧；攝影／蕭幸青、南華大學生命教育中心