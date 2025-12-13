慈大附中國小部 生命教育特色獲肯定

慈大附中國小部，從小重視人文教育，設計一系列不同主題課程，從家門、校園再放眼國際，讓孩子在生活中學會「感恩、尊重、愛」。今年榮獲教育部生命教育特色學校，對慈濟教育、師長的付出給予肯定，未來還會增加SEL社會情緒學習，幫助學生覺察與理解內在情緒。

學習不只在課堂，慈大附中國小部三年級的孩子，趁著周末踏查，前進長照中心貼近長者，成為一日孫子。慈大附中學務主任 蕭幸青：「一整年，其實我們設計了很多的活動，讓學校的每一位學生，都成為一位志工，我們培養學生，具有一個懂得尊重別人，同理別人，然後願意用行動來付出，來協助他人的一個學生，。」

「恭喜慈濟附小。」

慈大附中國小部，以「尊重生命、肯定人性」為辦學宗旨，今年榮獲114年教育部生命教育特色學校，除了全面推動生命教育，未來還有新的目標。慈大附中校長 廖逸貞：「我們過去比較鼓勵孩子去付出，去向外付出 去關懷，但現在我們希望說 能夠帶著孩子，更做自我的覺察，向內去觀照他的內心，我們心裡面 ，我們自己內心 更有能量，然後我想我們更能夠，去對外 去發揮我們的力量。」

獎項肯定是一時，透過多元志工服務、生命教育課程，期盼附小學生終身受用，未來成為「以生命為教材」的學習者和服務者。

