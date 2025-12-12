慈大附中國小部 身障體驗培養同理心

慈大附中國小部舉辦身障體驗活動，讓學生透過模擬身障者生活來培養同理心、學習協助技巧。活動內容包含蒙眼前行、輪椅體驗、限制手部活動、聽障體驗等，藉此讓學生理解身障人士的不便，並學會珍惜自己、尊重他人。

原本要用腳簽名，最後卻成了抽象畫，當你的雙手不能使用，就連寫個字，都變得好困難。慈大附中國小部學生林同學：「我一開始還以為這很簡單，後來我做完之後 覺得好難，我應該多多包容那些身障者。」

「小心喔 左腳。」

眼罩遮蔽了視野，連帶影響對周圍環境的判斷力，每踏出一步都要小心翼翼，這時候多渴望有人可以依賴。慈大附中國小部學生黃同學：「看不到路所以覺得很害怕，所以我需要別人陪我一起上下樓梯。」

慈大附中國小部舉辦身障體驗，依照年級分別設計不同的障礙關卡，中年級生體驗聽語障，在無聲的世界裡，只能透過嘴型或是比手畫腳，讓別人理解自己的想法。慈大附中國小部學生林同學：「你要用心去感受他的心情，然後你要去同理他，對他們要有耐心，要去協助他們。」

慈大附中校長廖逸貞：「光是用講的，其實小朋友很難去體會，所以我們就辦這樣子的體驗活動，讓小朋友們知道說，這樣子的不方便，這樣子的挑戰，其實是很需要幫助，然後也更懂得，怎麼去協助身邊的同學。」

「告訴他 他很棒 拿湯匙給他。」

感受身障者的不容易，小朋友學習善解與包容，更要運用自己健康的身體，幫助他人。

