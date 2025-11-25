慈大附中學生勇奪全國學生美術比賽特優第一名

校長特別感謝趙珮瑩老師用心扎根藝術教育，豐厚學生的美感素養

慈大附中學生參加全國學生美術比賽，共有四位學生脫穎而出，以多元的創作風格，獲得一項特優、三項佳作，展現高度藝術能量與創作深度，為校爭光。

在國中組部分，國三知足班徐霈蓉以平面設計類作品榮獲「全國特優第一名」，其作品以強烈色彩組合與滿版細節呈現充滿符號與角色的奇幻場景，從核心的貓咪圖像延伸至大量象徵性元素，畫面層次豐富，創意張力十足。這件作品歷時一學期完成，充分展現她對細節的堅持與高度的創作毅力。

徐霈蓉作品榮獲平面設計類全國特優第一名

國二知足班侯有元則以水墨作品獲得佳作。他的作品以黑、灰筆墨描繪破碎的空間與人物對峙的情境，表現出濃烈情緒與戲劇張力。

侯有元水墨作品，以黑與灰描繪破碎空間與人物緊張對峙，情緒張力十足

國三知足班薛梓綾在版畫類獲得佳作，她以細膩刻工呈現一隻金色兔子躍動於城市夜景之中，作品構圖華麗、層次豐富，展現成熟的版畫技巧。

薛梓綾版畫作品，刻工細膩、構圖華麗

高中組方面，高三知足班張詠嘉於水墨類獲得佳作。她的作品以少女與各式生活物件漂浮在畫面中的構圖呈現強烈流動性，搭配細緻的色彩處理，營造出兼具故事性與視覺衝擊的風格，展現極佳的美感表現力。

張詠嘉水墨作品，畫面富流動性與故事感

指導教師趙珮瑩老師表示，霈蓉以一年時間完成作品，是毅力與熱情的最佳示範，也激勵了許多學弟妹。她分享：「只要願意持續投入，創作一定會開花結果。」

慈中廖逸貞校長指出，慈大附中雖未設立美術班，但藝術教師長期利用課後時間陪伴學生創作，在校園濃厚的人文氛圍下，學生也得以自由探索、盡情發揮創意。此次四位學生的亮眼表現，是師生努力與校園環境共同孕育的成果。校長特別感謝趙珮瑩老師用心扎根藝術教育，豐厚學生的美感素養；因為藝術，孩子更自由，也開展更多可能！

慈大附中期盼更多學生在藝術領域中綻放光芒，持續以創作表達自我，展現獨特天賦與潛能。

(撰文：慈大附中、攝影：黃千珊)