慈大附中小學部 音樂成果發表蘊人文

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慈大附中小學部舉辦「音符跳動藝動仲夏」成果嘉年華，不論是國樂合奏還是樂器獨奏，孩子們純熟的默契與專注神情，展現了整年來的練習成果，不僅讓台下家長收穫滿分的感動，也見證了小小音樂家的勇敢蛻變。

一首歡快的曲子拉開序幕，揚琴、琵琶、二胡、笛，各個聲部，孩子們神情專注，展現合奏默契。慈小舉辦社團成果嘉年華，全場33首曲目，展現一年來的努力與成果。

家長 劉先生：「小朋友有這個勇氣上去，我都覺得非常棒，(滿意度有多少)，10分 我給他10分 最棒了。」

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家長 林淑惠：「感受到每個表演者的專注，以及對音樂的熱情，更感受到寶貝們的快樂，跟享受其中的感覺。」

指導老師謝亞潔，特別彈奏一首曲子，獻給不久前逝世的父親，她把這分對爸爸的愛與思念，化作力量，繼續灌注在每一位學生身上。

指導老師 謝亞潔：「這首曲子有關愛跟懷念，是李斯特的《愛之夢》，音樂可以感動人心，他應該在天上都聽得到。」

慈小教務處註冊組長 王思文：「學校這邊提供給他們，包括就是一對一的老師，來讓他們做音樂上面的學習，那在音樂上面的學習 就包括了，像鋼琴 小提琴 大提琴 長笛，那額外還有國樂上面的學習。」

慈大附中校長 廖逸貞：「只要孩子們願意學習，我們就搭建舞台，而且我們讓他們，有這樣子的一個成果發表，讓孩子他們的練習，他們的努力有目標。」

「跟爸爸媽媽說謝謝。」

小小音樂家在舞台上大放異彩，帶來滿分的感動。

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