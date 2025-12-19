慈大附中小論文競賽成果亮眼 跨域研究與在地關懷齊放光芒

慈大附中國中部學生於「太平洋盃第12屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」中表現優異，憑藉紮實的研究歷程與多元的探究主題，勇奪一項銀獎、三項銅獎及四項優選，充分展現學校推動跨領域學習、探究實作與人文關懷的教育成果。

其中，國三洪鈺甯、許碩儼同學在董華蓉老師指導下，以「花蓮市古蹟再造與利用」為主題，榮獲人文藝術組銀獎。兩位同學實地踏查森山舍、將軍府等花蓮重要歷史建築，並透過居民訪談，深入探討古蹟修復後的活化現況與所面臨的挑戰。研究從青少年視角出發，為地方文化保存與再利用提出具體觀察與省思，展現深厚的人文素養與對在地議題的關注。

在銅獎方面，國二林育丞、王祥聿同學於陳枋諴老師指導下，以「國二學生對中國好感度與社會科學習態度之相關性調查」獲得肯定。他們的研究從課堂學習經驗出發，透過問卷調查與數據分析，探討家庭背景與情感態度對學習意願的影響，並提出具體建議。

自然科技領域亦有亮眼成績。國二蔡鎬謙、洪予澤、盧政佑、楊詠甯同學在黃文怡老師指導下，以「當光的力量遇見葉片上的病斑」榮獲銅獎。團隊將醫學中的光動力療法跨界應用於農業防治，結合亞甲藍與全光譜植物燈，針對繡球花炭疽病進行抑菌實驗，完整走過從病菌培養到實驗分析的科學探究歷程，展現跨領域創新思維與對永續農業的關懷。

此外，國二江泊葦、鄭帛玲同學同樣在黃文怡老師指導下，以「新城事件的前因後果探究」榮獲人文藝術組銅獎。研究團隊聚焦日治時期新城事件，透過史料比對與新城天主堂等歷史場域的田野踏查，重新檢視太魯閣族與日本殖民政權間的衝突脈絡，並反思單一史觀的侷限。

慈大附中廖逸貞校長表示，使命式小論文競賽不僅能為中小學生奠定學術研究的基礎，更是學校落實教育理念的重要歷程。慈中長期以學生為學習主體，透過跨領域課程設計與教師專業引導，鼓勵學生從生活經驗與在地議題出發，培養探究精神、批判思考與關懷社會的行動力。未來，慈大附中將持續深化探究式與實作導向學習，結合在地連結與國際視野，陪伴每一位學生在知識學習與品格養成上穩健成長，實踐全人教育的辦學目標。

（撰文：夏嚴芸婕/攝影：慈大附中提供）