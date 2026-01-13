慈大附中幼兒園成果發表 方案教學化作戲劇饗宴

廖逸貞校長親臨現場為孩子加油打氣，也讚嘆慈幼老師的專業呈現及孩子在舞台上的自信展現

寒冬的低溫擋不住親情的熱力。115年1月8日及9日在慈大附中演藝廳外，午後便出現綿延不絕的排隊長龍，逾百位家長與來賓滿懷期待地提前抵達，只為守候孩子們在「班級暨多元課程成果發表會」的精彩時刻。兩晚的活動吸引大批家長共襄盛舉。本次展演由知足、感恩、善解、包容、合心、大愛等班級分場次挑樑演出，今年更首度加入協力幼幼班的超萌寶貝，為舞台增添童趣。展演內容核心緊扣「方案教學」，將生命教育、環境教育與藝術表現深度融合，完整呈現慈幼孩子在探索中建立的自信與學習成果。

從課程學習結合展演，孩子融入班級課程並化作展演劇本，園長陳佩珠表示，慈幼以方案教學為核心，透過課程讓每位孩子在探索中學習，發揮個別的興趣與潛能。學期初，孩子們從生活中觀察發現問題，透過老師的引導和同伴的合作，展開深入的探究與學習，逐步發展出各具特色的學習歷程。過程中，孩子們透過觀察、實驗、討論與創作，從問題中尋找答案，培養解決問題的能力與批判性思維。學期末，更以展演的方式讓孩子們將學習成果呈現在舞台上，不僅展示了孩子的創意與學習歷程，也將所學融入生活並展現在舞台上。今年的成果展演亮點紛呈，開場由多元課程陳尹安老師指導的芭蕾舞表演，帶來大中班的《芭蕾舞小精靈》和中小班的《芭蕾娃娃》展現孩子們的優雅與專注。

協力班超萌的唱跳組曲，最小的孩子能在舞台展現自信和成長帶給家長滿滿的感動

各班級將本學期的方案探索融入戲劇，將學習歷程搬上舞台，每個節目都蘊含著孩子與老師的共同努力，方案教學為核心，呈現出豐富的跨領域學習成果。學期末的發表會，正是讓孩子將這些探究過程，透過戲劇、舞蹈與演說的形式，轉化為舞台上的動人故事 。

善解班從研究蚯蚓到結合繪本故事重現慈濟人文概念的戲劇演出

各班方案與戲劇結合亮點：一、 勇氣與平衡的探索/知足班《腳踏車的騎跡》：孩子們將學習騎腳踏車的挑戰化為戲劇 。從一開始的跌跌撞撞、需要依賴輔助輪，到最後找到平衡感、成為穩健的小騎士 。演出中穿插了滑步車菁英賽的情節，展現孩子們挑戰自我、永不放棄的勇氣 。

知足班演譯學習兩輪腳踏車的成長歷程

二、在地文化的深度連結/感恩班《花蓮小食神》：孩子們化身為推廣故鄉美味的小食神，將花蓮著名的麻糬、小月餅、芋頭蛋糕與奶油酥條融入表演 。這場演出不僅讓觀眾「視吃」美食，更展現了孩子對土地的認同感，將美感教育與在地人文深度結合 。更感恩家長群協助班級製作精美道具及服飾。

（左圖）感恩班結合花蓮在地美食，從認識到自己動手做花蓮名產傳承在地好味道。（右圖）感恩班結合花蓮在地美食，美食評審精湛演技把氛圍拉滿。

三、生態觀察與生命教育/善解班《蚯蚓村的大小事》：以繪本為引，孩子們透過觀察「蚯蚓阿俊」如何從散漫變得強壯，並在災害來臨時挺身保護家園，展現對環境觀察的深度 。包容班《想當郵差的蝸牛》：孩子們這學期深入研究了非洲大蝸牛與台灣扁蝸牛 。戲劇中，蝸牛克服行動緩慢的限制，堅持達成任務，具體實踐了靜思語中「信心、毅力、勇氣」的精神 。

包容班孩子從研究蝸牛到感受蝸牛的耐力與毅力，把這份堅持的精神自信在舞台演譯

四、生活實踐與 STEAM 課程/大愛班《黑米與白米的美味大冒險》：結合「小小 STEAM」概念，孩子們在舞台上重現在課程中洗米、拿捏水量的實驗過程 。透過一次次煮出過硬或過軟米飯的嘗試，學會珍惜每一粒辛苦得來的食物 。合心班《好多好吃的米飯》：對於剛入園的新生而言，認識主食是重要的起點 。孩子們穿上廚師服，分享體驗米飯、壽司、炊飯的樂趣，成功轉化了對紅蘿蔔等食材的挑食習慣 。

合心班從煮飯到認識不同的米飯料理孩子養成不挑食的好習慣

五、自理能力的超萌展演/協力班《歡樂兒歌派對》：幼幼班的超萌寶貝們首次登台，用兒歌組曲分享他們學會自己拿湯匙、有禮貌打招呼，甚至成功戒掉尿布的喜悅，純真的表現讓現場家長笑聲不斷 。

大愛班將課程中洗米到煮飯的科學探學歷程搬上大舞台，更結合人文培養惜時感恩概念

六、雙語與多元課程：培養全球公民素養/由 Teacher Linda 指導的英文戲劇如《The rider》、《The Very Hungry Caterpillar》、《The Happy Farm》與《Farmer Green's Magic Garden》等讓孩子在重複性的節奏與情境中自然開口說英文 。

英文課程孩子展現對英文的理解力和閱讀力

兩晚的演出最後皆在全體師生大合唱《給你》，用最溫暖的歌聲畫下圓滿句點。佩珠園長分享:「發表會不只是展現才藝，更是孩子解決問題能力的綜合體現 。看著寶貝們從第一天上學的焦慮，到如今能自信大方地站在舞台上，正是慈幼作為「孩子幸福起點」最美好的見證。」當孩子們準備上台展示自己所學時，後臺是由慈小老師們及慈中小學生志工耐心地協助慈幼寶貝們換裝，並以親和力十足的笑容與鼓勵，讓孩子們感受到溫暖與安心。這一幕不僅體現了慈幼與慈中小學生志工的師生情誼，也彰顯了師長們對慈幼寶貝的愛與照顧，展現慈小師長們無微不至的關懷與支持，讓整場活動更為溫馨、順利。

節奏樂敲擊出震撼的節奏和律動，培養對音樂的美感饗宴

廖逸貞校長親臨現場給予鼓勵，感謝老師們用愛陪伴孩子從陌生到信任，並感恩家長們在道具製作與居家練習中的全力支持。校長分享，慈大附中幼兒園以方案教學為核心，鼓勵孩子們在日常發現問題並解決困難，融合科學、藝術和文化等多元學習，幫助孩子建構生活意義發揮潛能。今天的成果發表會展示了孩子們的學習成果與創意，這是他們一學期努力的結晶，也是我們教育理念的具體體現。看到孩子們在舞台上自信地表現，讓我們深感驕傲和滿足，這一切都是老師與家長辛勤付出的最好回報。未來，我們將繼續幫助孩子們勇敢追夢，飛向更遠的未來。

慈幼團隊用專業態度引導孩子自信成長與展現，慈幼是孩子幸福的起點

全程觀賞演出的佳昀媽媽也讚嘆:「慈幼成果發表會每年道具及劇本的設計都不同，沒有重複的劇本，方案戲劇都是孩子和老師課程的發想與創意，兩天精彩的演出讓家長們充滿感動，也感謝老師們的付出及志工媽媽們的支持。」園內也會展出孩子在多元課程中的作品，讓家長看見孩子在藝術課程中的成長與進步。慈濟中學附設幼兒園將繼續致力於提供優質、多元的學習環境，透過每一次的教學與活動，培養孩子們的全人素養與核心能力，期盼未來他們能在愛與希望的氛圍中努力追夢，自信飛翔！

大合唱--給你，孩子用稚嫩的聲音唱出在慈幼的成長與學習

撰文／陳佩珠、陳昶伶；攝影／慈大附中附設幼兒園