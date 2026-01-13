慈大附中幼兒園 成果發表可愛無敵

慈大附中幼兒園「班級暨多元課程成果發表會」，兩個場次、六個班級、近兩百位孩子，在演藝廳輪番精彩演出！冷冷的冬天，超過百位家長與來賓齊聚，暖心見證小寶貝們的多元學習成果與自信蛻變。

「放外面，歡迎 歡迎，來 請進，外面太冷了 趕快進來。」

寒冷的外頭，家長們迫不及待進場，準備欣賞一場精彩演出。小寶貝們精心妝扮，站在演藝廳舞台上秀才藝，毫不怯場。慈大附中幼兒園 詹同學：「會有一點點害羞 害怕，但是 我還是努力成功了，跟大家一起唱唱跳跳 很好玩。」

流利的英語表達與自信的肢體語言，台下家長舉起手機，記錄孩子們的精采演出。家長 曾先生：「從一開始進來(幼兒園)的時候，每天都哭 ，然後 慢慢地開始不哭到現在，他非常地開心，每天都會跟同學玩得很開心，然後回家還會告訴我們說，今天學了什麼，然後 老師或園長跟他說了什麼，做了什麼事。」

慈大附中幼兒園「班級暨多元課程成果發表會」，孩子們展現學習與成長，大家有目共睹。慈大附幼園長 陳佩珠：「可能半年 一年 短短的時間，他們(家長)就看到孩子，他們其實整個思維不一樣了，他的口語表達能力很厲害，他整個在台上 他是自信地展現，完全就是融入在，整個課程 整個展演當中，這是我們想要，讓孩子們能夠擁有一個自信的，一個成長的一個舞台。」

慈大附中校長 廖逸貞：「今天這樣子的表現，把他們這一學期的，這個學習的成果展現出來，每一個孩子在台上，真的都是一顆閃閃發亮的星星，真的 我覺得看到了，他們的成長跟努力。」

孩子站上舞台，不只是表演成果，更看見改變與成長。一次發表會，累積的是信心，也為未來走出更穩的每一步。

