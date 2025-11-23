慈大附中志工隊 幸福祖孫情融洽

用愛打造溫暖時光，花蓮慈大附中，有一支幸福祖孫志工隊，最近，學生們出隊到照護中心服務，設計多個互動遊戲，讓長輩們在遊戲中，動腦也動手，最重要的是，學生們在服務中，學習成長。

「分擔分享 彼此的人生。」

表演的場域在照護中心，不論是帶動唱、吉他彈奏、豎笛表演，一段段旋律，現場阿公阿媽，專注聆聽。慈大附中學生 杜采諭：「有些阿公阿媽，就猜出了這個曲子的名字，然後我就很開心，因為可以跟他們互動，讓他們開心，看到他們笑容，我覺得一切都值得了。」

慈大附中的同學，特地組成「幸福祖孫志工隊」，藉由互動、遊戲，讓長輩在過程動腦也動手，享受與一日孫子的親密時光。慈大附中學生 呂知芸：「跟他溝通起來，有一點點小挫折，然後會有一點難跟他說話，所以我今天換了一種方式，我今天放慢了語氣跟他說，問他事情，然後問他喜歡做什麼，然後找話題跟他聊天。」

慈大附中老師 王靜誼：「第一次如果碰到阿公阿媽，他不理你的時候，要不要這樣子就退縮了，第二次 第三次，我們就是給阿公阿媽機會，或許他那一天是不舒服，還是怎麼樣，所以他們不想跟你說話，可是久而久之 你跟他熟了，他就會跟你互動，而且成為是好朋友。」

慈大附中校長 廖逸貞：「讓他們能夠更體會到，老年的這樣子的一個不方便，那也更能同理老年人的，這樣子的一個辛苦，那再回到家裡面，或者是回到阿公阿媽家，那也更懂得怎麼樣去，陪伴他們的阿公阿媽。」

透過活動，學生學習如何關懷長者，體驗長者因老化而產生的身體困難，培養同理心與耐心，尊重、理解並面對生命各階段的歲月樣貌。

