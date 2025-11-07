慈大附中手護愛花蓮 環保清街

在慈濟大學附屬高級中學校慶前夕，慈中延續多年「大愛育才」精神，七日舉辦「手護愛花蓮」環保清街活動，號召學生、家長及志工千人共同參與，以實際行動守護花蓮、回饋家鄉，展現慈中學子對土地的關懷與責任（見圖）。

慈濟長年深耕公益，不論是○四○三地震救援或今年光復救災，都投入大量人力與物資，協助受災民眾重建家園。此次活動延續這份善念，結合慈濟學生、家長與志工的力量，在慈中周邊展開清掃行動，以實際行動「手護愛洄瀾」，共同維護環境整潔。

花蓮市長魏嘉彥出席活動並表示，清潔隊將全力配合慈中，在活動結束後派出清潔車協助清運垃圾，確保環境整潔。此次活動號召千人投入，不僅培養學生對環境與社會的責任感，也讓孩子們在有愛的氛圍中學習奉獻，成為未來社會的中堅力量。

慈大附中校長廖逸貞表示，慈中的教育理念以「愛自己、愛他人、愛大地」為核心價值，雖然學校具備國際化視野，但始終不忘根植花蓮的初衷。她強調，讓孩子走出校園，用雙手雙腳清掃、體驗勞動，不僅能讓他們更理解環境保護的重要，也能讓這片孕育他們成長的土地更乾淨、更美麗。

活動現場氣氛熱絡，包含慈大附中校長廖逸貞、慈懿會志工洪若岑、花蓮縣議員魏嘉賢皆親臨現場，共同為環境盡一份心力。