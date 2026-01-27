慈大附中招生說明會 品德教育獲青睞

慈大附中第一階段的招生說明會，日前在全台包含北、中、南、桃還有花蓮等五地同步舉行。在家人的陪伴下，孩子走進慈中校園，認識未來可能學習成長的地方，也了解慈中從品格教育到國際交流等辦學願景。

「來 抱一下抱一下，爸爸媽媽跟他們抱一下。」

鞠躬彎腰，感謝父母恩，這是在慈中學習的第一步。不只注重品德教育，國中部和高中部，各項社團、運動校隊和國際交流經驗，都相當豐富。「這是你的資料夾 這邊 。」

在家人的陪伴下，不少人是第一次步入這座校園。慈大附中舉辦115學年度招生說明會，第一梯次在全台5地同步舉行，光是花蓮場就有上百人報名。報名學生｜廖同學：「這裡資源豐富，老師也都很親切。」

廣告 廣告

報名學生 彭同學：「我想要念慈中的原因是因為，我覺得慈中的環境很好。」

報名學生 黃同學：「我對慈中的期望很大，然後我覺得他教書的方法，應該會比其他校的更加厲害。」

報名學生 羅同學：「我想要念慈中是因為，我覺得可以提升我自己的人文品質，就是提升英文或者是，生活方面的(能力)。」

慈大附中校長廖逸貞：「我們舉辦這樣的說明會，讓大家能夠更多的了解，認同我們慈濟教育理念，願意讓孩子在我們這樣子一個，不只是愛的環境下成長，那也希望說跟慈濟有緣的孩子，都能夠進到我們的學校裡面來。」

走過校園、聽完分享，每個人對未來的學習充滿期待。

更多 大愛新聞 報導：

寒冬送暖點心燈 豐盛物資過好年

人醫會光復義診 醫師揮毫送祝福

