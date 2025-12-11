慈大附中攜盛岡第一高校 以交流實踐跨文化教育

盛岡第一高校第四次造訪慈中，深化兩校情誼

慈濟大學附屬高級中學於11月27日熱情迎接岩手縣立盛岡第一高等學校84名師生來訪。這是盛岡第一高校自2018年以來第四度造訪慈大附中，雙方在定期的互訪中累積深厚情誼。本次透過文化交流、特色課程與市區踏查，也見證臺日學生在真誠互動中，譜寫的青春樂章。

認識你真好！我們終於見面了

上午抵校時，盛岡第一高校的師生看見學伴手舉歡迎牌迎接，氣氛熱絡。在歡迎會中，兩校以校歌展開文化對話。慈大附中學生以柔和優雅的手語呈現校歌，傳達出學校「感恩、尊重、愛」的人文精神，也展現學校深厚的人文底蘊；而盛岡第一高校的校歌則充滿力量、振奮人心，讓全場留下深刻印象。

廣告 廣告

日本盛岡第一高校同學呈現充滿活力振奮人心的校歌

慈大附中校長廖逸貞表示：「跨文化間的交流與互相尊重、欣賞，是非常有意義的學習，也是成長過程中珍貴的養分。」而盛岡第一高校的諏訪佑成老師以中文致詞，強調即使語言有限，「微笑、體貼和誠意」足以跨越隔閡。他也提到，與不同文化背景的朋友互動，能開拓青年視野，是書本上學不到的珍貴財富。

廖逸貞校長歡迎日本盛岡第一高校師生來訪，勉勵兩校同學齊心讓世界更美好。

兩校學生代表則以英語介紹家鄉與校園。日本學生自豪提到盛岡市曾被《紐約時報》評為「全球52個值得造訪地點」第二名；慈大附中親善大使則介紹校園的人文教育與多元設備。此外，成立23年的慈大附中國術隊展演多項拳術與兵器，展現國術力與美的結合，贏得滿堂喝采。

在烹飪課上，兩校學生共同搓湯圓，創造台日風味的特色料理

為深化交流，慈大附中規劃多元特色課程，讓臺日學生在共同任務中自然建立合作默契。在楊尹榕與黃韻宇老師帶領的手作湯圓課程中，學生共同搓揉麵團、製作湯圓，體會團圓文化；日本學生也驚喜發現台灣在婚禮上會吃湯圓。而徐振家主任指導的國術課程則讓日本學生體驗基本拳法與兵器，感受中華武術底蘊。在江豐錫老師與天文專題同學們帶領的天文課程中，學生們共同認識星空與天文知識，享受跨文化學習的樂趣。

天文專題的同學解說星期與星象的關聯

下午的市區踏查延續慈大附中「港市尋蹤」的校本課程，二校同學們跨越時空走入真實城市場域。第一站來到「花蓮市與盛岡市友好紀念公園」，由市公所介紹兩市的友誼歷程。之後，學生依三條路線探索花蓮的歷史、信仰與在地風貌，透過今昔對比照片與網路回傳任務，將教室學習延伸至花蓮的城市紋理中。

市區踏查中，能在時光二手書店裡，感受歲月靜好的氛圍

花蓮市公所安排的「擲筊挑戰」是踏查過程中的亮點，一名日本學生連續擲出四個「聖杯」，引發全場驚呼。學生也在城隍廟認識台灣民俗信仰，在廟口紅茶品嘗在地風味，讓城市探索成為連結友誼的重要時刻。慈大附中學生以英文導覽介紹花蓮故事，為這場交流畫下充滿收穫的句點。

去年慈中師生造訪盛岡第一高校時，日本學生(左二)現場揮毫「鼓舞」二字，祝福兩校情誼

活動後，多位同學分享心得。高一雙語班彭文昕表示，與不同國家學生互動讓自己更理解多元文化；賴育慈同學則觀察到日本同學的禮貌與用心，是值得學習的地方。高二的楊雅涵也說，透過交流更了解花蓮與盛岡的友好關係，更希望未來能自製導覽地圖與更多朋友分享。

日本盛岡第一高校諏訪佑成老師勉勵與肯定此次交流與學習

這場緊湊而充實的一日交流，不僅深化兩校合作，也在同學們的心中播下跨文化理解與尊重的種子。廖逸貞校長勉勵大家持續透過社群保持聯繫，讓友誼延續，並在未來共同努力「讓世界更美好」。慈大附中也將持續推動深刻的國際交流，引導學生在互動中成長，培養真正具備全球視野與同理心的未來公民。

認識你真好！一日學習的夥伴也是一輩子的朋友

撰文／鄭振宇；攝影／許家翔