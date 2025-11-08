慈大附中數學競賽豪奪49個獎項 勇奪9面金牌
在2025年舉辦的「更生盃數學競賽」中，花蓮慈大附中學生表現亮眼，於眾多參賽學校中脫穎而出，一舉囊括高達 49個獎項，可見慈大附中在數學教育領域的深厚實力與師長的栽培功力。其中共有8位學生勇奪9面金牌，展現出對數學的強烈熱情與超齡的解題能力。
在眾多獲獎的同學中，國三游坤旭同學表現尤為亮眼，不僅勇奪國三組金牌，更在跨級報考的高一組再下一城，締造「雙金」殊榮。賽後游坤旭同學表示，他去年也曾跨級參賽但未獲得金牌，因此今年決定再度挑戰。他認為，「更生盃」的題目設計不僅是測試，更幫助他在數學領域開啟了新的想像與興趣，也深化了他對學習的認知並拓展了不同的解題方向。特別感謝徐榮澤老師為他準備歷屆試題，讓他能有充分的準備面對這次高難度的挑戰。
獲得高三組金牌的楊宛諭同學曾在去年比賽中榮獲銀牌。她表示，此次參賽是在老師的鼓勵下進行，並將比賽視為學測前的重要練習，藉此熟悉多元題型。她指出，本次試題變化多元，兼具基礎與高難度題，讓她深刻體會到「穩扎基本」的重要性。透過這次經驗，她學會在考場上靈活取捨、善用時間，對於最終的優異表現感到十分欣喜。
今年國二組僅有四面金牌，其中三面由慈大附中國二的洪予澤、趙向與鐘奕傑同學奪得。三人自國小起便持續參加「更生盃」並屢獲佳績，他們表示，近年題目更具挑戰性且重視概念運用，期許明年能跨級挑戰高一組，再創佳績。
榮獲國三組金牌的陳宜宗同學表示，抱持「盡力而為、不強求結果」的心態反而讓自己表現更穩定，也笑言能得獎或許帶點運氣。宜宗感謝師長與同學們的支持與指導，讓他在學習過程中持續成長，最終獲得這份難得的成果。
國一劉妍芯同學對今年奪得金牌感到十分欣喜，並感謝數學老師提供歷屆試題協助練習。她表示，今年題目比以往更具挑戰性，讓她體會到學習不應侷限於課本，而要主動探索更多知識。她也期許明年再接再厲，持續朝金牌目標努力。
小學部的倪慕謙同學是第二次參加數學競賽。他表示，今年題目比以往更具挑戰性。為準備比賽，他完成老師提供的模擬試卷並練習歷屆試題。他指出，「更生盃」題型不同於校內考試，範圍涵蓋小一至小六，題目多變且具陷阱。他也特別感謝老師的指導，讓他在準備過程中更加熱愛數學。
慈大附中廖逸貞校長表示：「慈大附中長期以來致力於推動高品質的數理教育，已連續19年協助承辦更生盃數學競賽。這次的優異成績，不僅展現了學生的數學能力，也反映了學校長期以來對數學教育的用心耕耘，感謝數學科老師們平時的悉心指導與陪伴。我們一直強調紮實的基礎與多元的思考方式，讓學生在面對挑戰時能夠自信迎戰。未來，我們會持續提供更多資源與支持，讓學生在學術上持續突破，為孩子們打造堅實的數理學習環境。」
(撰文：夏嚴芸婕，攝影：慈大附中提供)
其他人也在看
大葉大學攜手鹿江國際中小學 國際文化交流多元共融
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學英語學系主任曹秀蓉執行USR種子計畫「USR英語永續行動：國際大學互傳媒 ・ 9 小時前
日本熊本學園大學拜訪大葉 熱絡
為推動國際化教育與深化跨國學術交流，大葉大學應用日語學系積極與多所日本大學建立穩固的合作關係，提供學生多元的國際學習與交換機會。日前，日本熊本學園大學社會福祉學院院長高林秀明帶領學生拜訪大葉應日系，雙方針對未來合作計畫交換意見，期望進一步強化教育與研究的連結。工商時報 ・ 15 小時前
南投縣府預計花費逾600萬元 改善草屯國姓三校教學環境
【記者 謝雅情／南投 報導】為了改善學校環境，縣長許淑華7日由縣府教育處長王淑玲陪同，前往草屯鎮、國姓鄉三所台灣好報 ・ 22 小時前
頭份文英國中53週年校慶熱鬧
頭份市文英國中昨（七）日舉行新建風雨操場啟用典禮及五十三週年校慶運動會，副縣長邱俐俐上午到場恭喜學校生日快樂，尤其等待了十五個月的風雨操場終於啟用，不但承載著孩子的夢想，也將讓社區邁向更健康、有希望的未來。文英國中雖然是偏遠小校，但推動體育成績亮眼，參加全縣一一四年中小學聯合運動會榮獲國中乙組田徑九金、六銀、一銅；田賽總錦標第一名；一一四年度全民運動會國中乙組田徑，榮獲八金、三銀、三銅；苗栗縣一一三年度、一一四年度全民運動會榮獲國中男子乙組田賽總錦標第一名。另外，學校陶笛隊參加學生音樂比賽苗栗初賽，一一三學年度榮獲陶笛類組國中團體組優等；且屢獲苗栗縣陶笛協會邀請邀參加「笛聲來了交流音樂會」。為提供學生更優質的教學環境，文英國中校長邱世允積極爭取興建風雨操場，一一三年六月獲 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
讓世界走進教室 教育部推動高中職跨國線上教學
讓世界走進教室！教育部推動「高級中等學校與國外學校辦理校際合作線上教學」，110學年度補助94校，至113學年度已累計補助488校次，與美國、澳洲、菲律賓等國家的學校合作，「線上文化交流」主題涵蓋飲食、節慶、校園生活與地方特色等內容，並運用 Padlet、Flipgrid 等平台進行互動，或透過寄送自由時報 ・ 10 小時前
二信數理及資訊賽 獲獎無數
記者楊耀華∕基隆報導 一一四學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力…中華日報 ・ 22 小時前
新竹防災輔導團北上取經 基隆碇祥里展現韌性社區典範
為深化校園防災教育與社區防災連結，新竹市防災教育輔導團於日前前往基隆市碇祥里里民活動中心，進行韌性社區觀摩與防災交流活動。由新竹市竹蓮國小校長劉向欣率團，基隆市防災輔導團召集人暖西國小魏川淵校長，以及強韌臺灣防災計畫洪志評教授與碇祥里馮瑞枝里長、基隆市防災士協會共同出席，分享防災社區推動經驗。馮瑞枝里長邀集近30名社區志工參與活動，回顧2001年納莉颱風帶來的強降雨，造成嚴重水患與土石流災情，當時社區多處受損、居民生活大受影響。受這場災害啟發，讓里民深刻體認到防災整備與社區韌性的重要性。洪志評教授長年輔導地方防災社區經營，指出社區防災體系建構，是面對大型災害時守護家園的關鍵。社區發揮自助、互助的社區力量，正是守護社區安全的關鍵防線。並以實際案例說明，如何結合學術理論與在地行動，持續強化社區自主防災能量。會後參訪人員前往海洋大學水生實驗動物中心及藻類實驗室，由涂智欽技正導覽解說。與會人員瞭解水生動物與藻類培養的技術與研究過程，將海洋永續知識融入防災教育，擴展防災學習的多元面向。基隆市防災輔導團召集人魏川淵校長表示，藉由觀摩活動不僅是一趟防災教育的學習之旅，更是彼此在防災教育上交流與成長的台灣好新聞 ・ 18 小時前
苗縣豬肉解禁 攤商抱怨拍賣價高於外縣市自行吸收成本
非洲豬瘟疫情清零，活豬禁運禁宰歷經15天解禁，今（8）日清晨苗栗縣各傳統市場及肉攤，恢復豬肉供應，憋了15天沒有豬肉可以吃，各攤商出現購買人潮，有些肉攤，有不少老顧客預訂，攤架上所剩豬肉不多。但有攤商抱怨，苗栗縣肉品市場昨天豬隻拍賣價格，每公斤平均價格比其他縣市高約20元，只收自行吸收成本，不敢漲價自由時報 ・ 9 小時前
【教育新訊】百場適性活動開跑 新北打造孩子「適性幸福」之路
為了讓孩子能夠「適性發展、幸福成長」，新北市教育局今（7）日攜手國立臺北商業大學、新北市校長協會、教師會及家長團體，舉辦114學年度「選所愛、好好讀、有前途」適性幸福活動。超過百位國中教師齊聚一堂，邀請學思達創辦人張輝誠老師分享「學思達五環學習法」，並由第45屆國際技能競賽國手、現任三重商工教師呂祖懿現身說法，鼓勵教師從學生的興趣與潛能出發，陪伴孩子找到最適合的學習方向。鏡新聞 ・ 9 小時前
僑光科大產學共榮 表揚績優實習機構
僑光科技大學長期深耕實務教學，推動以「做中學、學中做」為核心的深度校外實習制度，致力於培育學生具備職場接軌與即戰力的就業實力。僑光科大蟬聯通過教育部校外實習績效評鑑，且兩輪校外實習評鑑通過率僅5％，讓僑光堪稱校外實習的頂尖大學。中時財經即時 ・ 20 小時前
馬公市代會副主席莊國輝 關切幼兒園安全及設施設備問題
馬公市民代表會第12屆第6次臨時會，副主席莊國輝針對市立托兒所公共設施安全與行政管理，提出多項具體質疑與建議，強調幼教環境必須符合法規並保障孩童安全與受教品質。莊國輝指出，園本部剛改善並驗收完畢的幼幼班廁所，並未設置供成人使用的廁所，此舉明顯不符現行法規。依據《幼兒園及其分班基本設施設備標準》第13自由時報 ・ 9 小時前
焦曼婷挑戰黑臭豆腐超對味
焦曼婷前不久到湖南擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，結束演出後，她在熱鬧又充滿煙火氣的長沙展開小旅行，走訪五一廣場、潮宗街、太平老街等，也去了湘江散步，這些都是旅遊人氣景點，「我出發前有做功課，這些地方都很想去，我那幾天拍很多照片，手機裡的相簿都快爆炸了。」中時新聞網 ・ 15 小時前
許淑華走訪6校同意投資千餘萬改善設備
關心教育發展，南投縣長許淑華日昨下午勘查南投市六所國中小，並同意動支一千六百四十三餘萬元整建操場、改善活動中心、更新資訊教室設備等，希望經由教育建設，讓孩子專心學習，並感謝老師為教育努力付出心力。許縣長由教育處長王淑玲陪同，分別前往嘉和國小、漳和國小、漳興國小、營盤國小、營北國中及中興國中進行訪視，除聽取校園建設需求，嘉和國小扯鈴隊、漳和國小口琴隊及薩克斯風樂隊用學習成果，歡迎許縣長。包括南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、張秀枝、張婉慈、學校家長會長、里長及地方人士也到場關心。嘉和國小校長陳秀玲反映，該校操場紅土跑道使用已十五年，紅土跟著歲月流失，影響學生上課，加上周邊設施需整建，估計需經費四百九十四萬餘元；許縣長表示，嘉和國小操場排水溝清理需搬開溝蓋，維護不易，學校也主張重 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
家長會是學校與家長間重要橋樑 張善政：盼共打造孩子快樂成長環境
桃園市長張善政7日下午前往中壢區，出席「114學年度各級學校家長會長證書及感謝狀頒發活動」。張市長表示，家長會長一直以來都是學校與家長之間的重要橋樑，為教育發展與校務推動上貢獻良多，協助學校更有效率地回應家長需求，促進親師合作。張市長指出，教育仰賴家長、學校與政府三方的共同努力，未來市府將持續與家長會攜手合作，打造更優質、更完善的教育環境，讓桃園的孩子們在安全與關懷中快樂成長。張善政除頒發各級學校新任家長會長當選證書外，也致贈感謝狀予卸任會長，感謝他們在任內的付出與奉獻，並期勉所有家長會持續支持學校各項校務運作，發揮團隊合作與社區連結的力量，共同營造有愛、有溫度的教育環境。教育局表示，本次活動共有約450位家長會新任及卸任會長接受當選證書與感謝狀，市府感謝所有家長會長對教育的熱心投入與無私奉獻，協助各級學校在推動教育活動、改善學習環境、促進親師溝通及推展親職教育等面向持續精進。教育局強調，學校教育的推動離不開家長的支持與參與，唯有親師同心，才能為孩子營造多元、公平、友善的學習環境，讓桃園成為安心就學、幸福成長的教育城市。包括市議員葉明月、彭俊豪、王珮毓、張曉昀、市府教育局長劉仲成、中壢台灣好新聞 ・ 22 小時前
慈大附中25周年 清掃行動手護花蓮
慈大附中走入25周年，校慶就在今天舉行。而昨天，全校師生已經行動「手護花蓮」，這個手是雙手的手，從幼兒園到高中部，加上慈誠懿德爸媽，2千多人，共同完成2500小時的社區服務，身體力行、清掃家園。「...大愛電視 ・ 12 小時前
非洲豬瘟診斷技術 獸醫所長鄧明中9年前出國取經
（中央社記者汪淑芬台北7日電）台中一處養豬場發生非洲豬瘟，所幸疫情沒有擴散。農業部獸醫研究所建立的檢驗制度，在防疫上功不可沒，所長鄧明中9年前就出國學習非洲豬瘟實驗室診斷技術，是台灣第一人。中央社 ・ 21 小時前
未幫外送員保險被罰 富胖達打官司翻案勝訴定讞
外送平台富胖達公司因未替外送員保險，被台南市府開罰30萬元，不滿提起訴訟，經高雄高等行政法院地方庭認為自治條例牴觸中央法令，判決富胖達不罰後，市府提起上訴，也被該院高等庭判決駁回並定讞。 據了解，2024年8月間，台南市勞工局以外送平台Foodpanda（富胖達）未幫外送員投保汽車強制險及機車第三人自由時報 ・ 12 小時前
鳳凰颱風北轉接近臺灣 水利署加強防汛整備
因應鳳凰颱風極可能穿越呂宋島後將北轉接近臺灣。10日下半天起至12...TCnews慈善新聞網 ・ 9 小時前
歐洲價值高峰會 各國專家學者與政治人物與會 (圖)
歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）舉辦的第11屆「歐洲價值高峰會」（European Values Summit）5、6日在布拉格登場，會議聚焦主題之一為台海安全，各國專家、學者與政治人物與會。中央社 ・ 10 小時前
防馬太鞍溪「天河」再釀災！水利署預布大型抽水機、消波塊及太空包
花蓮馬太鞍溪洪災後，又有11月颱鳳凰颱風接近，氣象署預估下週二、週三在東部會有大雨或局部豪雨，由於馬太鞍溪中上游河床還有3億立方公尺堆積，對此水利署指出，自樺加沙颱風後已疏濬190萬立方公尺，希望豪雨來前持續強化主深槽流路，增加通洪能力，並預佈抽水機、消波塊及太空包準備隨時搶險。自由時報 ・ 9 小時前