慈大附中數學競賽豪奪49個獎項 勇奪9面金牌

在2025年舉辦的「更生盃數學競賽」中，花蓮慈大附中學生表現亮眼，於眾多參賽學校中脫穎而出，一舉囊括高達 49個獎項，可見慈大附中在數學教育領域的深厚實力與師長的栽培功力。其中共有8位學生勇奪9面金牌，展現出對數學的強烈熱情與超齡的解題能力。

在眾多獲獎的同學中，國三游坤旭同學表現尤為亮眼，不僅勇奪國三組金牌，更在跨級報考的高一組再下一城，締造「雙金」殊榮。賽後游坤旭同學表示，他去年也曾跨級參賽但未獲得金牌，因此今年決定再度挑戰。他認為，「更生盃」的題目設計不僅是測試，更幫助他在數學領域開啟了新的想像與興趣，也深化了他對學習的認知並拓展了不同的解題方向。特別感謝徐榮澤老師為他準備歷屆試題，讓他能有充分的準備面對這次高難度的挑戰。

獲得高三組金牌的楊宛諭同學曾在去年比賽中榮獲銀牌。她表示，此次參賽是在老師的鼓勵下進行，並將比賽視為學測前的重要練習，藉此熟悉多元題型。她指出，本次試題變化多元，兼具基礎與高難度題，讓她深刻體會到「穩扎基本」的重要性。透過這次經驗，她學會在考場上靈活取捨、善用時間，對於最終的優異表現感到十分欣喜。

今年國二組僅有四面金牌，其中三面由慈大附中國二的洪予澤、趙向與鐘奕傑同學奪得。三人自國小起便持續參加「更生盃」並屢獲佳績，他們表示，近年題目更具挑戰性且重視概念運用，期許明年能跨級挑戰高一組，再創佳績。

榮獲國三組金牌的陳宜宗同學表示，抱持「盡力而為、不強求結果」的心態反而讓自己表現更穩定，也笑言能得獎或許帶點運氣。宜宗感謝師長與同學們的支持與指導，讓他在學習過程中持續成長，最終獲得這份難得的成果。

國一劉妍芯同學對今年奪得金牌感到十分欣喜，並感謝數學老師提供歷屆試題協助練習。她表示，今年題目比以往更具挑戰性，讓她體會到學習不應侷限於課本，而要主動探索更多知識。她也期許明年再接再厲，持續朝金牌目標努力。

小學部的倪慕謙同學是第二次參加數學競賽。他表示，今年題目比以往更具挑戰性。為準備比賽，他完成老師提供的模擬試卷並練習歷屆試題。他指出，「更生盃」題型不同於校內考試，範圍涵蓋小一至小六，題目多變且具陷阱。他也特別感謝老師的指導，讓他在準備過程中更加熱愛數學。

慈大附中廖逸貞校長表示：「慈大附中長期以來致力於推動高品質的數理教育，已連續19年協助承辦更生盃數學競賽。這次的優異成績，不僅展現了學生的數學能力，也反映了學校長期以來對數學教育的用心耕耘，感謝數學科老師們平時的悉心指導與陪伴。我們一直強調紮實的基礎與多元的思考方式，讓學生在面對挑戰時能夠自信迎戰。未來，我們會持續提供更多資源與支持，讓學生在學術上持續突破，為孩子們打造堅實的數理學習環境。」

(撰文：夏嚴芸婕，攝影：慈大附中提供)