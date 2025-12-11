慈大附中於花蓮英語閱讀能力競賽勇奪多項佳績

慈濟大學附屬高級中學在「花蓮縣114學年度學生英語文閱讀能力競賽」中表現亮眼，於高中A組勇奪團體特優，排名全縣第一；國中B組(公私立國中19班以上)則獲得團體優等，位居全縣第二，成績相當傑出。

在個人賽部分，慈大附中中學部學生在英文造句與英文作文兩大類別共獲得3項特優、4項優等與2項甲等的亮眼成績，成果十分豐碩。另外，小學部學生亦展現優秀語文能力，共獲得1項特優、4項優等與3項甲等的優異表現。

高二的黃誠惟同學這次在造句組獲得特優。他說自己曾在國中時參加過類似比賽，因此累積不少經驗，使他在本次競賽中更加得心應手。他提到，高中組題目數量較多、作答速度要求高，寫起來也更為緊湊，但在老師的指導下他仍能順利掌握節奏，取得優異成績。

同樣於造句組榮獲特優的高二林芊逸同學，特別感謝指導老師官振驤老師。他表示，官老師平時悉心補充單字片語，並於考前提供大量練習，使他在考場上能更沉著應對。此次準備過程也補強了他她過去較不熟悉的文法觀念與介系詞片語用法。她感恩老師的栽培，並對未來的英語學習充滿信心。

在英文作文組中獲得特優的國三李厚靜同學表示，本次作文以名言為主題並結合生活經驗延伸，對她而言是一項極具挑戰性的題型。她非常感謝老師提供豐富的考古題與片語練習，讓她能充分準備。她回顧國小雖曾參賽但未獲獎，而這次的成功讓她看見自己的進步，並為未來的英語學習增添了強勁的動力。

國小部五年三班的史芮欣同學在造句組獲得特優獎項。她表示，這是自己首次參賽便成功奪得特優，感到相當開心，也特別感謝老師與一路支持他的家人。她也分享自己的應試小技巧，她提到當遇到較難的題目時，不妨先跳過做別的題目，以避免耗費過多時間，能更有效率地完成作答。

廖逸貞校長對全體獲獎學生表達高度肯定。她表示，學生此次取得的優異成績，不僅體現了扎實的英語文基礎，更反映教師團隊在日常英語教學與賽前培訓上的用心。不論是考古題練習或模擬試題的安排，皆有效協助學生培養臨場應對能力，使他們能在競賽中發揮出最佳表現。尤其此次高中組、國中組、國小組的團體成績均名列前茅，更是慈中雙語教育與國際教育的成果展現。廖校長同時勉勵全校師生應延續這份熱情，持續在語文學習的路上精進，並期許未來能有更多學生在英語學習與競賽中，不斷超越自我，再創輝煌佳績。

撰文／夏嚴芸婕；攝影／慈大附中提供