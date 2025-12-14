慈大附中校際交流 以特色課程帶領馬來西亞學生走讀花蓮

學生走訪花蓮街區時參訪廟宇，認識花蓮民眾信仰，並在文創園區留下大合照，相約明年暑假馬來西亞續緣。

2025年12月11日，馬來西亞吉隆坡慈濟國際學校中學部一行39位師生蒞臨花蓮慈濟大學附屬高級中學，展開為期數日的交流活動，透過實地參訪與互動學習，深化兩校師生的情誼與文化理解。

吉隆坡慈濟國際學校楊美婷校長表示，十分感恩有此次交流機會，讓吉隆坡與花蓮兩地師生相聚一堂。兩校學生同為慈濟學校的孩子，期盼透過交流活動，發現彼此的相同與不同，在互動中彼此學習、相互砥礪，共同成長。

下午的國術課程由徐振家主任帶領國術隊同學以大地和風拳，讓馬來西亞同學認識融合慈濟人文的武術風貌。

慈大附中廖逸貞校長則指出，期待透過此次交流，慈中同學能向馬來西亞師生介紹台灣的風土民情，也讓馬來西亞同學分享其多元文化特色。在跨國、跨文化的學習歷程中，彼此理解、尊重與學習，並期盼未來能有更多師生跨校合作與交流的機會。

相見歡活動中，慈大附中由高一大愛班彭心琳、李顏岑芯、林杉三位同學介紹學校的品德教育與國際交流特色；吉隆坡慈濟國際學校則由趙洺軒、許洸瑋同學分享校園環境與教學設備。兩校雖各具特色，卻同樣展現以人文為本、培育全人發展的教育理念。

下午進行慈中特色課程體驗活動，由徐振家主任帶領國術課程，從暖身、基本套路到兵器介紹，讓馬來西亞學生親身感受國術所展現的力與美；江豐錫老師指導的天文專題同學們帶來認識「四季星空與神話」、「流星雨」的介紹，搭配DIY體驗活動，在短短時間內引領馬來西亞學伴走進充滿奧妙的天文世界。

週六上午，由慈中同學陪同馬來西亞學伴進行花蓮城市探索，這也是慈中特色課程「港市尋蹤」中的重要踏查活動。活動前，慈中黃韻臻老師介紹花蓮歷史，從清領時期的「花蓮港街」發展為「花蓮港市」，並透過老照片引導學生觀察地景與城市變遷，也讓大家認識慈濟基金會的創辦歷史與花蓮港市之間密不可分的關係。隨後，慈中同學帶領馬來西亞師生走訪文創園區、日出香榭大道、花蓮鐵道文化園區等地，以步行方式深入認識花蓮，也一同回溯慈濟早期的發展足跡。

吉隆坡慈濟國際學校趙洺軒同學分享：「這幾天在慈中學習，感受到課程內容多元又豐富，也非常感恩學伴一路的陪伴與照顧，讓我們留下美好的回憶。」

慈大附中持續推動國際教育，從花蓮在地出發，連結國際視野。透過校際交流，拓展學生的學習經驗，培養國際情懷，並以學生之間的實際互動為核心，在分享與對話中彼此學習、相互啟發，深化對不同文化與教育環境的理解。

(撰文：葉宜鑫；攝影：王靜誼、方怡琇)