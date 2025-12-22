慈大附中歲末祝福感恩會 師生祈願行善迎接未來

歲末祝福開場由國中部同學點傳心燈，象徵點亮心光，傳遞溫暖。

2025慈大附中中學部歲末祝福感恩會，12月20日在花蓮靜思堂舉辦，師生齊聚一堂共同回顧2025年，盤點生命價值讓生命因利他而豐富，因自覺而成長。

在活動中頒發慈誠懿德會 10 週年與 20 週年紀念。來自各地的慈濟志工，每個月自費自假回到校園，用「菩薩心」、「父母心」關懷每一位孩子，這份跨越血緣的愛，二十五年來如一日。今年最特別的是來自菲律賓的楊碧芬師姊擔任懿德媽媽滿二十年，她說：「這二十年陪伴的孩子，從原本的國中、高中生，現在成為導演、警察、老師、醫師，在各行各業發光發熱，感動的是孩子們持續參與慈濟成為志工，也感動自己看似付出卻學習成長最多。」

典禮中由校長頒發慈懿會服務滿二十周年獎牌給慈誠懿德會爸爸媽媽

今年歲末祝福的主題是：「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願。」高中部同學們演繹手語「掘井人」，提醒人人恆持初發心，回首來時路，慈濟從 59 年前「竹筒歲月」的微小善念，如今成為遍布全球 139 個國家的國際組織，期許每一位師生都是美善種子的傳遞者，將這份溫暖帶到世界每個角落。

典禮中由校長頒發慈懿會服務滿十周年獎牌給慈誠懿德會爸爸媽媽

德杰師父、德康師父、德庸師父、德傳師父代表證嚴上人與精舍師父帶來福慧紅包。適逢慈濟即將邁向六十週年，全體透過慈濟大藏經看見2025年慈大附中學子的成長，也體悟天災人禍的無常。德傳師父期許孩子不只當救災超人，更要當減災、防災超人，將善念點滴落實在日常生活，將靜思語在生活中實踐。

同學一一從精舍師父手中接過福慧紅包，發願將福與慧傳遞給更多人。

活動最後，全體師生與慈誠懿德爸爸媽媽用最虔誠的心，祈求平安。德杰師父分享善念會讓社會帶來安定，也會讓人生帶來幸福，期許人人口說好話、心想好意、身行好事，持續傳遞溫暖。

慈大附中師生也齊心發願，在瞬息萬變的世界裡珍惜每一秒的平安，心存善念，用感恩心送走過去，在未來共同行善，以善良虔誠迎接未來。

老師與慈懿會爸爸媽媽如同掘井人，引領學生為需要幫助的人奉獻力量，透過手語演繹向所有為我們帶來幸福的人致敬。

撰文／葉宜鑫；攝影／徐政裕、黃裕倫