慈大附中特殊選才傳捷報！ 勇奪台大、師大等名校金榜

花蓮慈濟大學附屬高級中學在114學年度大學特殊選才中，共有八位學生憑藉卓越的專長與深度的自主學習成果，成功錄取國內頂尖大學與指標科系，其中包含國立臺灣大學、國立成功大學、國立臺灣師範大學、國立東華大學及慈濟大學等校，成績斐然展現了慈大附中學子的優異實力與多元發展潛力。

慈大附中長期深耕「適性揚才」的教育理念，不僅協助學生在傳統學科奠定基礎，更支持學生依據自身興趣投入專題研究與專長發展。今年學子在特殊選才中的卓越表現，不僅證明了慈中學子具備競爭頂尖大學的堅強實力，更體現了學校在輔導學生多元升學與生涯規劃上的具體成效。

在錄取名單中，高三許Ｏ峯同學表現最為亮眼。一舉錄取國立臺灣大學生命科學系、國立成功大學生命科學系、國立臺灣師範大學生命科學系、以及長庚大學醫學生物科技暨檢驗學系與生物醫學系，創下「四校五系」的傲人佳績。

許同學表示，他特別感謝學校「自然與科技實驗班」與「生醫實作課程」的薰陶，讓他能進入慈濟醫院研究部接受廖學健老師的指導，並經歷長達三學期的專題鑽研，學習在失敗中反覆修正假說，更加奠定了他朝向生命科學領域發展的決心。許同學也分享，特選的關鍵在於學會相信自己。他引用靜思語「不要小看自己，因為人有無限可能」與同儕共勉，並感恩學校資源、家人支持以及那個從未放棄的自己，未來將帶著這份初心，在生命科學領域持續精進。

錄取國立臺灣師範大學地理學系的潘Ｏ庭同學分享，自高一確定志向後，便全力朝目標前進。她不僅連續兩屆挑戰地理奧林匹亞競賽、參與讀景比賽，更將課程與地理專業結合，深入探討固碳觀念與水文過濾實驗。除了學術鑽研，她也透過多元活動培養主科外的綜合能力。潘同學表示「最重要的是敢於做夢，並相信自己一定能做到！」特殊選才的門票來自於對夢想的堅持與對未來的勇於描繪。她勉勵學弟妹，在每個時刻守好本分、勇於探索未知，「因為我想，所以我會到」，這就是達成夢想最強大的魔法。

錄取慈濟大學人類發展與心理學系的黃Ｏ恩同學，是一位從慈小、慈中一路培育而上的「慈濟孩子」。他在高中三年積極投身志工服務，從泰北國際志工到光復「鏟子超人」援助行動，在每一次付出中更堅定助人志向。他也曾榮獲「台新青少年志工菁英獎」，獲總統接見，這份熱忱也成為他進入人本專業領域的敲門磚。「我認為自己不是特殊的人，只是堅持做對的事。」黃同學謙虛感謝師長、夥伴與慈濟家庭的陪伴，造就了現在的他。他期許進入大學後，能將這份服務經驗結合心理專業，「用生命影響生命、用生命感動生命」，持續在助人道路上堅定前行。

除了在頂尖國立大學榜上有名，慈中學生在藝術、醫護與傳播領域也展現了多元的專業能量。高三張Ｏ嘉同學成功錄取國立東華大學藝術與設計學系；而在與慈濟大學的銜接教育上更是碩果累累，共有五位同學脫穎而出：包含物理治療學系黃Ｏ鈞、傳播學系張Ｏ蓁、兒童發展與家庭教育學系李Ｏ庭與張Ｏ綺，以及人類發展與心理學系黃Ｏ恩。這群學子未來將投身專業助人與媒體領域，發揮所長。

慈大附中廖逸貞校長對八位同學的優異表現感到欣慰，也感恩老師們的耐心教導。廖校長表示，特殊選才的佳績展現了慈中孩子在課業之外，更具備強大的自主探索能力與對目標的堅持。她強調，學校將持續打造優質的適性揚才環境，透過多元課程與師長的陪伴，激發學生的潛力與熱情，協助每位孩子找到屬於自己的跑道。廖校長期待同學們進入大學後，能持續秉持慈濟精神，在專業領域發光發熱，成為社會安定的力量。

撰文／夏嚴芸婕；攝影／慈大附中提供