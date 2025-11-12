慈大附中舞蹈團隊再創佳績 三部別均勇奪優等進軍全國

慈大附中參加花蓮縣114學年度學生舞蹈比賽，再度以亮眼表現脫穎而出，榮獲團體組三項優等、個人組兩項優等佳績。其中，高中職B團體丙組古典舞、國中B團體乙組古典舞、國小B團體乙組古典舞，以及高中個人古典舞等五項作品全數榮獲「優等」並取得全國賽代表權。慈大附中也是花蓮縣唯一從小學到高中各學習階段皆獲得代表權的學校，堪稱縣內舞蹈教育的耀眼之星。

慈大附中的舞蹈作品蘊含人文精神，學生透過優雅的身韻與細膩的手勢，展現內在的慈悲、柔和與智慧之美。每一個轉身與伸展，象徵心靈的淨化與善念的流轉；每一段舞姿，都是對生命與萬物的敬意。這樣的舞蹈，不僅傳遞東方古典的審美，更融合慈濟教育的人文底蘊，讓「美」成為一種深度的覺知與慈悲的實踐。

國小部以〈遊園賦意始於春〉參賽，作品古典氣韻濃厚，描繪唐宋時代一位有才德的男子，在文雅風度與溫潤氣質中展現讀書人的謙遜與修養。舞中女子以贈簪表達敬慕與祝福，整段舞碼融合古典舞身韻與戲劇張力，舞姿翩然、意境優雅，展現學生細膩的肢體語言與深厚的文化涵養，深獲評審青睞。

國中部此次參賽舞碼〈雨碎凡塵〉以細膩的身韻動作描繪雨落凡間的詩意情境。當雨珠化作女子，隨塵世流轉，他們在紅塵中感受人間的悲喜與溫度，輕盈而真切。最終夢醒時分，方知一切不過是雨的幻影。國中部舞蹈組學生以純淨之姿詮釋，充分展現青春與靈動間的夢幻之美。

高中部參賽舞作則以唐宋兩代的審美為基調，描摹古典女子的溫婉之美與內斂力量，展現她們在歲月更迭中綻放的自信與優雅。而舞名《灼灼韶華舞瀲灧》是以中國古典舞為語彙，借舞者之身，重繪古代女子的情與志、靜與動--她們既是詩中的「灼灼其華」，亦是最瀲灧的一抹光影。在個人獎項方面，高中部蕭毓萱以《嫣羽芳華》參加高中職個人組古典舞榮獲優等，朱唯瑀以《泠澐映影》參加高中職個人組民俗舞榮獲優等，二人皆獲得參加全國賽的代表權。

慈大附中並未設有舞蹈班，能有如此佳績，源自學生利用課餘時間不懈的努力與老師悉心指導的成果。感恩舞蹈指導老師們的專業投入，也感謝家長與學校團隊的全力支持，讓孩子們能在藝術之路上勇敢逐夢、自信發光。

慈中校長廖逸貞表示：「慈大附中的舞蹈教育，不僅重視技巧與舞台表現，更強調內在的人文涵養與精神內修。孩子們在一次次排練中學習專注與堅持，從舞姿中體悟靜與動的平衡，從作品中感受人文教育的美。當舞蹈成為心靈的語言，美便不僅存在於形體，而是散發於每一份真誠與善念之中。期待孩子們以這份柔軟與堅定，代表花蓮、也代表慈大附中，舞出熱情的光與美。」

接下來，慈大附中舞蹈團隊將持續精進舞藝，代表花蓮縣前進全國賽，再次以優雅與堅定，綻放慈濟教育的美麗風采。

撰文／蕭幸青、張雅琪；攝影／黃千珊、陳名楓