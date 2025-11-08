慈大附中迎25周年 校慶運動會熱鬧活力
慈大附中，第25屆校慶運動會，全校師生、家長、志工，一起動一動筋骨，不只培養孩子運動家精神，也從活動中，啟發團隊合作的智慧，現場還有舉辦園遊會，親自動手做，與來訪的民眾分享，有吃又有喝，最重要的是義賣所得，也都會回饋花蓮光復鄉。
歡笑聲中，不只要有速度，想拿下好成績，運動家精神、智慧與團隊合作，缺一不可。 慈大附中學生 林同學：「手都要撐著那個地方 這樣撐著，以免那個塑膠袋滑下來，就像我們剛剛就被加了10秒，第一個(人)很重要，就是要一直往前推，這樣子往前推 然後腳，也要去往前踩這個動作，然後把上面的塑膠袋，踩下來然後往前。」
慈大附中學生 蔡同學：「前面跑太快 後面的人沒辦法跟上，前面要看一下後面，不能把後面忘掉。」
慈大附中全校師生、家長、志工，共同慶祝25周年校慶，不只有"體育"競賽，也以實際"行動"，回饋花蓮，這片生長的土地。慈大附中校長 廖逸貞：「用感恩心 歡喜心 ，然後用虔誠的心，我們一起來過這個校慶，那另外因為在九月分，光復發生了災情 所以我們今年，也特地舉辦這個園遊會，我們叫聚愛光復，我們希望園遊會的所得，都能夠一起來為光復盡一些心力。」
響應環保概念，早已經深植在孩子心中，透過蔬食園遊會，也讓他們從中學習，同時培養助人精神。慈濟志工 洪若岑：「在薰陶下 他們以未來，他想要為別人付出什麼的時候，他可以想到一些方法，然後他可以去實踐。」
換一種方式，祝福學校生日快樂，同時，也是一堂格外寶貴的生命教育。
更多 大愛新聞 報導：
補冬吃鍋避開高油鹽 降低三高護健康
越洋返回心靈故鄉 精神研習堅定初心
