慈大附中雙語班成果展演 「心的力量」英語劇培育多元素養
慈大附中一年一度的雙語班英語劇成果展演於十一月十五日晚間在慈濟大學大愛樓演藝廳隆重登場。今年以「心的力量 Power of the Heart」為主題，串聯六年級、國一、國二、高二共四個年段的雙語班近一百六十位學生，以音樂劇結合戲劇詮釋及舞台燈光，共同編織成四段跨越語言與年齡的動人故事。學生流利的英語歌舞和大方穩健、充滿自信的臺風，讓全場爆滿近千名觀衆頻頻喝彩。
「心的力量 Power of the Heart」，意謂堅强的心能帶來無限可能，提醒大家不要小看自己，也貼切形容歷屆慈中小雙語班學生不斷突破自我，發揮無窮潛能的精神。學生歷經近一年的準備，從劇本改寫、角色試鏡、練唱排練到道具製作，全程投入，也在排練中培養合作與信任，在舞台上展現蛻變後的自信，呈現出英語學習的深度與溫度。
表演節目首先由國小部六年級雙語班同學的《Chocolate Factory 巧克力工廠》揭開序幕，同學們以流利的英語和充滿童趣的肢體動作，呼籲大家重視善良所能帶來的希望。國小部演員蔡雨桐同學分享：「我看到劇中的小孩因為貪心而失去了機會，讓我想到如果只想要更多，就會錯過真正重要的事情。」緊接著是國一雙語班演唱的《When I Grow Up 當我長大》，同學們以嘹亮有力的歌聲表達「長大」不只是年齡的增長，更意味著面對現實世界的力量與勇氣。
國二雙語班的音樂劇《Frozen 冰雪奇緣》帶來震撼全場的演出。學生以歌聲與情緒刻畫姊妹情深，清亮的〈Let It Go〉響徹大愛樓，彷彿冰雪魔法真實降臨。透過 Elsa 與 Anna 的旅程，學生向觀眾傳達「愛比魔法更強大」的訊息。國二的小導演李柏蓁說道：「一開始真的很難，英文臺詞、走位和道具都很有挑戰，但我想到全班一起站在舞台上的畫面，就覺得再累也要撐住。」看著演出成功，她笑著說：「聽見家長和觀眾掌聲的那一瞬間，一切的努力都是值得的！」
壓軸是高二雙語班演出的《Mamma Mia》，以青春洋溢的歌舞、自然流暢的演技征服全場。全體在劇終時演唱《I Have A Dream》，傳達在經歷種種波折後，因愛重拾心的力量，也寄託對夢想、幸福與未來的無限期盼。參與演出的陳心婕同學分享，這段經歷不會在成績單上展現，但過程中的「感動、熱情和愛」意義非凡。楊佳穎同學也說：「我們用一年的時間在正式演出中完美展現，深深一鞠躬為這趟旅程畫下美好句點。」觀眾驚嘆學生竟能呈現如此精湛、超乎水準的演出！
慈大附中廖逸貞校長表示，雙語班英語音樂劇連續十二年展演，成果令人驚艷。選擇迪士尼和百老匯等高品質音樂劇作為教材，不只提升英語能力，把優質表演帶上舞台，更希望學生能擁有終生難忘的高峰經驗，透過創作、合作與表達增加自信。她強調孩子的努力與勇氣必能證明：「不要小看自己，因為人有無限的可能！」廖校長也特別感謝導演王挺老師多年來不辭辛勞，每週從台北來到花蓮指導，讓雙語班學生獲得真實且專業的藝術養成。她也感謝家長一路相伴支持，讓孩子在追夢的道路上更加勇敢。
除了英語戲劇特色課程外，慈大附中雙語班亦由外籍教師全英文授課。多年來的深耕使國小部獲得教育部核定為沉浸式英語教學績優學校，高中部也連續五年獲得教育部補助擴增雙語實驗班計畫。從小學到高中的雙語班，無論課程或活動皆致力於培養學生多元素養，讓他們擁有邁向國際舞台的門票。
（撰文：林惠瑩、楊詠智；攝影：慈大附中）
