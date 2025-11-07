大愛電視

慈大附中25周年 清掃行動手護花蓮

大愛電視

慈大附中走入25周年，校慶就在今天舉行。而昨天，全校師生已經行動「手護花蓮」，這個手是雙手的手，從幼兒園到高中部，加上慈誠懿德爸媽，2千多人，共同完成2500小時的社區服務，身體力行、清掃家園。

「授旗，慈中25 大愛育才。」

不只口號喊得響亮，慈大附中全體師生，從幼兒園到高中部，加上慈誠懿德爸媽，總共2千多人，一起用行動，歡慶學校25歲生日。

慈大附中校長 廖逸貞：「我們今天總共我們用2500個小時，這樣的一個(社區)服務，來度過來慶祝我們學校的生日，我們也給花蓮一個很棒 很美好的禮物。」

花蓮市長 魏嘉彥：「25周年的校慶，能夠轉換 為社區而服務，真的非常非常地開心，在此也祝福也期勉我們所有的孩子們，傳承這樣的一個美善。」

清掃街道、撿拾垃圾，就連狹窄的縫隙都不放過，學生用彎腰的姿態，表達對土地的感恩。

慈大附中高中部學生 康誦丞：「這邊是我長大的地方，我把這邊整理乾淨，我自己心裡也舒服。」

慈大附中高中部學生 劉恩愷：「我們都是慈濟的學生，要為這個社會多付出一點，自己的土地要靠自己守護。」

從花蓮火車站，到校園周邊的道路，這是學生通勤經過的地方。

慈大附中國中部學生 吳彧文：「我今天夾垃圾，親自下來走才發現，原來這條路是這麼髒亂。」

慈大附中國中部學生 葉煥胤：「這邊其實還滿髒的，我們把垃圾撿掉，這樣就讓環境更乾淨，心情就很開心。」

正在台灣培訓的藍毘尼佛教學校儲備師資，也參與這場守護環境的行動。

慈濟藍毘尼佛教學校儲備教師 維偉：「我們可以運用同樣的理念，讓孩子意識到保護地球的重要性。」

社區服務讓校慶更有意義，用行動回饋土地與鄉親，實踐慈中的人文教育。

