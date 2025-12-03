慈大附小四年級校外教學 感恩、尊重、愛的多元學習體驗

寓教於樂的法律常識有獎徵答，展現對法治教育的高度興趣。

慈大附小四年級師生日前結合國際人文校訂課程「我們是一家人」與法治教育，前往新城鄉嘉里村的培德幼兒園及花蓮縣簡易法庭進行參訪。此次行程包含了拜訪傅若望神父、至培德幼兒園實際授課，以及走進簡易法庭了解司法人員職責，期盼讓學生在實際行動中，深刻學習慈悲利他與守法精神。

慈小四年級師生拜訪在台奉獻60年的傅若望神父

為了此次拜訪，學生在行前透過資料查詢，深入認識傅若望神父在台傳教六十餘年的故事，包含神父協助原住民族受教權、以及奔走瑞士籌募幼兒園經費的無私付出。在與神父的座談中，學生們好奇地提問：「神父，您覺得我們是家人嗎？」、「您會想要再回去瑞士嗎？」以及「籌辦幼兒園最難的是什麼？沒有收貧窮學生的學費，那沒有錢怎麼辦？」面對學生琳瑯滿目的問題，神父始終以幽默溫暖的言語回應，並提醒孩子們：「記得要當善的種子，做應該做的事，人要向前看。往前走，就不會覺得難。」在李神父協助及傅神父的詳細解說下，師生們更理解了神父們初到台灣時的艱辛與心路歷程，深受其跨國界、無私奉獻的精神感動，並決心以行動向神父學習。

慈小學生帶著精心挑選的繪本與道具

懷抱著這份感動，四年級學生隨即化身為「小老師」，為培德幼兒園帶來精心規劃的服務課程。學生們分組針對大、中、小及幼幼班不同年齡層挑選適合的繪本，並在校內模擬練習、製作道具與準備獎品禮物。

為培德幼兒園的弟弟妹妹說故事

活動當天，這群小老師使出渾身解數帶領幼兒園孩子分享故事，讓培德與慈小的老師們都對孩子的用心與表現豎起大拇指。學生們表示，看見小朋友專心參與且順利完成活動，不僅感到滿滿的成就感，更開心能為神父多年苦心經營的幼兒園盡一份心力。

慈大附小致贈結緣品給培德幼兒園

下午的行程則轉往簡易法庭，帶領學生走入國民法官制度的真實場域。由專人解說法院功能與法律常識，雖然學生並未參與實際開庭，但初次置身於莊嚴的法庭場景中，孩子們既興奮又緊張。在兩位法警助理幽默的介紹下，學生認識了司法人員的服裝職別及國民法官的各項規定，並在有獎徵答的激勵下踴躍發問，收穫豐碩。參訪最後，孩子們進入拘留室參觀，透過提問深刻了解若不遵守法紀，將失去自由甚至尊嚴，藉此將人權與法治觀念深植心中。

走進花蓮簡易法庭，認識法院的功能與各項司法人員的職責。

這場充實的校外教學，讓孩子從神父的生命故事中學會慈悲，從服務教學中實踐利他，並從法庭參訪中建立正確的法治觀念。慈小師生表示，這一天的學習將成為最深刻的成長經驗，未來也會持續將「感恩、尊重、愛」的精神落實在日常生活中。

慈大附小四年級師生與培德幼兒園弟弟妹妹溫馨合影

撰文／謝孟芬；攝影／慈大附中教師團隊