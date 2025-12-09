慈大附小攜手專家解密滑世代 翻轉數位教養的關鍵視角
孩子手機一拿就停不下來？遊戲、短影音比課業更有吸引力？網路交友讓人擔心，卻不知道怎麼介入？為協助家長看見「網路原生代」孩子的真正需求，慈大附小舉辦親職教育講座《滑世代的緩衝溝通術》，邀請擁有超過四百場講座經驗的親職及網路教養講師——趙逸帆老師蒞校，帶領家長從數位環境切入，重新理解孩子上網行為後面的情緒需求，並掌握更有效的數位陪伴策略。
數位教養該怎麼陪？「理解，是陪伴孩子穿越數位世界的第一步」，老師從自身的網路經驗分享，帶領家長認識現今孩子「同時活在實體與線上」的生活樣貌。
他指出，每一次滑手機背後，都可能代表某種需求，例如成就感、人際連結、情緒安定或學習動機。當孩子在現實生活中缺乏歸屬、支持或成就感時，便容易轉向手機尋求替代。若大人只看見表面的「沉迷」，容易忽略孩子真正的心理狀態，如缺乏安全感、人際困擾、課業挫折等。因此，陪伴的第一步不是禁止，而是先理解孩童的需求，再協助引導到合適的實體活動，如運動、興趣發展等，讓孩子在真實生活中同樣能獲得成就與方向。
「孩子究竟何時可以使用手機？」關鍵不在年齡，而在於孩子是否具備足夠的使用能力。趙老師提出五項評估原則--「時間、內容、社交、心理、學習」，協助家長判斷孩子是否已經做好準備。他也提醒，手機並不是用來控制孩子情緒的工具；網路社群有時是避風港，有時卻可能成為情緒加速器。因此，家長應與孩子一起建立清楚的使用界線，例如固定觀看時段、每次不超過 30 分鐘、以鬧鐘提醒等方式，先培養孩子的自我管理能力，再給予工具，才能讓孩子在安全與規範中學會健康使用科技。
「您知道孩子在玩的手遊有哪些嗎？」「孩子為何喜歡短影音、手遊或社群平台？」因為這些地方更容易滿足其需求，然而其中也潛藏風險，包括線上交友、直播平台、假冒星探、虛寶交易、兒少性剝削、影像外流等。趙老師提醒家長，不是所有平台都適合小學生，因此應具備「網路風險警覺」與「數位保護力」。家長可從了解孩子喜好開始，搭起對話橋樑，例如一起觀看、共同討論內容，同時把關與引導，以身作則，陪孩子一起成為 3C 的管理者，引導孩子在網路世界中學會守界線、懂得保護自己。
最後老師提醒家長：面對滑世代的孩子，焦慮的是我們，不是他們。孩子早已適應數位環境，焦慮的反而是停留在舊有使用習慣的大人。當孩子問「可以在網路上交朋友嗎？」時，第一步應肯定孩子願意分享的勇氣，再透過提問了解交友內容，最後教導安全策略，而不是立即否定，以免讓孩子在真正需要協助時不敢開口。「在數位世界裡，孩子最需要的不是禁止，而是被理解。」真正的數位教養不是管制，而是同行，陪孩子在實體與虛擬世界中找到平衡，學會健康與科技相處。
慈大附中廖逸貞校長表示，在科技快速發展的時代，陪伴孩子培養健康的數位習慣與風險辨識能力尤為重要。其中最值得重視的，就是「私密影像外流」的隱形威脅，因為一旦發生，當事人需長期承受不確定性與恐懼，而最根本的預防方式就是「不拍攝、不留下風險源」。
慈大附中作為數位前導學校，除了持續提升學生的資訊素養與多元學習策略外，也透過教育宣導與親師合作，協助家長掌握新世代的趨勢與挑戰，以更柔軟、更理解的方式陪伴孩子面對數位時代的課題，打造安全的網路環境，讓孩子能在真實與虛擬之間安心成長。
撰文／蘇秋碧；攝影／慈大附中提供
