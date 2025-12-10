慈大附小攜手慈院 教孩子認識青春期蛻變與成長

慈濟大學附小日前為六年級學生舉辦「青春期身體變化與自我保護」性教育宣導活動，邀請花蓮慈濟醫院青少年醫學科張雲傑醫師到校，以輕鬆、親切的方式陪伴孩子們認識青春期身心的改變，並學習在成長過程中如何尊重自己與他人，建立健康的人際界線。

張醫師從孩子最關心的問題開始，說明青春期男女會出現的自然變化，包括第二性徵、生殖器官的成長、身高快速增加及情緒起伏等。他讓學生理解：「每個人發育的速度不同，但這些變化都是身體長大的正常訊號。」同時也提醒男生如何做好生殖器清潔，以及女生在初經來臨時需要留意的身體狀況與徵兆。

在女生特別關注的月經主題中，家長志工也加入協助，以循序示範方式介紹衛生棉的正確使用方法，並提醒大家要依照自己的經血量與需求，挑選適合的尺寸。課程中也讓學生認識初經初期常見的經期不規則現象，讓孩子明白這是身體適應的過程，不需要緊張，只要留意自己的身體變化即可。

除了身體知識，張醫師也從心理與生活面切入，談到青春期常出現的情緒變動，以及同儕相處中的困擾。他提醒孩子：「尊重自己，也要尊重別人。」並引導學生思考界線的重要性，例如當感到不舒服時，應該如何拒絕、怎麼保護自己，讓孩子在邁向國中之前具備更成熟的判斷能力。

面對交友、好感、甚至早戀等議題，張醫師以孩子能理解的方式提醒：「喜歡一個人，不需要用任何行為來證明。」他也用例子說明法律責任與身體自主的重要性，讓學生清楚了解保護自己是長大的必修課。課程最後，張醫師也介紹如何面對壓力與調節情緒，教孩子辨識身心的反應，並鼓勵學生在遇到困難時，勇敢向家長、老師或值得信任的大人求助。

慈大附小校長廖逸貞表示，性教育不只是生理衛教，更是涵養孩子「自愛與尊重」的生命教育。她特別感恩花蓮慈濟醫院與家長志工攜手守護校園，讓孩子在溫暖、正向的氛圍中解惑。廖校長勉勵六年級同學，隨著身心的成熟，更要學會為自己的行為負責，期許大家都能成為懂得保護自己、也能溫柔善待他人的青少年。

透過這次活動，六年級的孩子不只更了解青春期的身體，也學會在成長的路上如何照顧自己、尊重他人、設定界線。學校也期盼藉此強化學生的自我保護能力，陪伴孩子在青春期安心成長、自在發光。

撰文／李筑婷；攝影／慈大附中