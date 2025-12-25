慈大附小聖誕嘉年華 打造沉浸式英語學習環境

慈大附中國小部一年一度的英語日活動，於24日隆重展開。今年以「聖誕節」為主題設計八個關卡，讓學生在輕鬆歡樂的氛圍中學習，不僅拓展孩子們的國際視野，也培養語言能力與文化包容力。在聖誕節前夕，學生們紛紛以聖誕主題裝扮，化身為聖誕男孩女孩、聖誕老公公、麋鹿、雪人與聖誕樹，紅、綠、金、白交織其中，為校園增添濃厚的節慶氛圍，瞬間轉變為繽紛熱鬧的聖誕樂園。

慈小每年均選擇不同的節慶辦理英語日活動，例如感恩節、亡靈節、復活節、聖誕節、世界地球日、各國新年...，讓學生體驗不同國家的重要節日，促進學生對於多元國際文化的理解與尊重。廖逸貞校長表示， 聖誕節代表分享與關懷，而學英語，就是打開一扇通往世界的門。希望孩子們今天勇敢開口說英語、不怕犯錯、樂於嘗試，因為每一次嘗試，都是成長的開始。

英語日活動由長笛團帶來《平安夜（Silent Night）》、《聖誕鈴聲（Jingle Bells）》與《普世歡騰（Joy to the World）》三首經典聖誕曲目揭開序幕，悠揚樂聲為活動暖身。緊接著，來自慈小姊妹校美國核桃慈濟小學的熱情舞蹈《This Little Light of Mine》登場，讓現場氣氛更加活絡。

本次英語日以「遊戲結合學習」為核心，全校共設置八個由英語教師精心規劃的主題關卡，包括「Candy Cane Chaos & Snowball Throwing」（拐杖糖釣魚與拋雪球辨單字）、「Hit the Piñatas」（擊打皮納塔）、「Paper Christmas Tree Decorations」（卡片製作聖誕樹）、「Christmas Decoration Race」（聖誕球吹吹樂）、「X-Mas Ball Race」（拍拍球競賽）、「How the Grinch Stole Christmas」（格林奇偷走聖誕節）、「Christmas Letter Tic-Tac-Toe」（聖誕單字井字遊戲），以及「Ring Rudolph」（馴鹿套圈圈）。學生在輕鬆歡樂的氛圍中，主動以英語與老師互動，大聲說出答案，在玩樂中自然提升英語能力，也學習聖誕節相關文化。

此外，活動當天還安排來自美國核桃慈濟小學的師長駐點圖書館，為孩子們帶來精彩的聖誕故事分享；家長會也加入報佳音活動，為校園增添溫馨感動。各班學生輪番到家長會獻唱聖誕歌曲，有些孩子更發揮所長，拿起自己熟悉的樂器，帶領全班齊聲歡唱，展現多元才藝，讓聖誕節更具意義。

學校期盼透過這一系列活潑有趣的主題教學活動，讓學生在遊戲與學習中拓展國際視野，培養語言能力與文化包容力，成為具備全球素養的世界公民。同時，也引導孩子學習感恩、知足與珍惜，在濃厚的節慶氛圍中，全校師生共同打造了一場寓教於樂、溫馨感人的文化嘉年華。

撰文：林慧蓮／攝影：慈大附小教師團隊