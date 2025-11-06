慈大附小與新加坡菩提學校視訊交流 聚焦「兒童權利公約」

兩校師生透過螢幕相聚，跨越距離共享學習與善的力量。

慈大附中長期推動國際教育，積極讓孩子在不同文化中拓展視野、理解差異，也透過跨國互動實踐尊重、包容與人文關懷。4日下午國小部五年級學生與新加坡菩提學校進行跨國視訊交流，即使相隔千里，兩校師生依然透過科技相聚，分享彼此的文化、與學校色，並聚焦《兒童權利公約》，進行跨國高峰會，相互學習，為十四年的姊妹校情誼再添溫馨篇章。

慈大附小與菩提學校皆以品格、人文與生命教育為核心，致力培養孩子成為「素養與品德並重」的人才。自2010年締結姊妹校以來，交流從未間斷。慈大附中廖逸貞校長在開場致詞中提到，慈濟教育的核心精神是「以愛為出發、以善為行動」，跨國共學不只是形式交流，而是真正讓孩子看見世界、理解世界、成為世界公民的一份子。同時也勉勵兩校學生珍惜彼此的相聚，用尊重、友善與學習的心，讓這段跨國友誼持續延伸。

慈大附小與新加坡菩提學校相隔千里，卻因教育而心連心

活動首先由兩校學生進行文化及校園特色分享。慈大附小學生介紹台灣的自然景觀、在地文化與花蓮多族群特色，也分享珍珠奶茶、小籠包等代表性的台灣美食；在介紹慈小時，特別提及學校的人文建築、外圓內方及人字型屋頂等蘊含的人文設計。菩提學校學生則介紹新加坡多語言社會、多元文化、校園食堂的多國料理，讓慈大附小學生感到既新奇又有趣。

學生分享慈小校園特色

本次交流的核心主題聚焦《兒童權利公約》，進行跨國高峰會。學生分享在網路世界與真實世界的距離，人際互動如何實踐尊重、維護同儕安全，以及遇到衝突時以對話取代衝突的做法。五年三班丁O勛表示：「和同學互動時，我會做到尊重別人，重視他人的感受。當有人不小心犯錯時，並非責怪，而是給他時間調整，因為每個人都值得被尊重。」

學生在跨國高峰會中勇敢發言，分享尊重、友善與兒權行動力。

在分享過程中，學生也延伸談到「尊重」不只存在於真實生活，在網路世界同樣重要。特別是在AI快速發展的世代，許多內容可能不是事實，新加坡菩提學校的王清原提到：「在網路上分享或留言之前，要先查證，不要轉傳假消息，也不要用言語傷害別人。」郭昱謙表示「尊重別人的言論，不攻擊、不嘲笑，就是最基本的網路禮貌。」兒童權利與品格教育正在推動孩子思考如何在虛擬世界保持善良與判斷力。

學生熱情分享家鄉與校園特色，展現自信與光彩。

活動結束前，兩校進行跨國大合照，螢幕前的孩子們揮手、微笑並齊聲喊出「國際教育、台新一家親！」象徵跨國情誼的延續。菩提學校尤主任表示，雖然今年因校內活動無法親自來台，但非常期盼明年有機會再訪慈大附小，也感恩慈濟教育在品格與生命教育上的堅持，讓菩提的學生能在國際交流中真正學會善與愛。

廖逸貞校長在結語中以靜思語鼓勵孩子，「一個人要點亮自己的心光，才能去引發別人。」不管在真實世界或網路世界、多一分理解與查證，只要多一句好話，就能讓世界更柔軟。」兩校期待明年七月新加坡相見，讓跨國教育的種子持續發芽，讓孩子帶著友誼與善念前進世界，開出更美麗的未來。

慈大附中廖逸貞校長勉勵學生，用善念走向世界、看見世界。

撰文／蕭幸青；攝影／慈大附中