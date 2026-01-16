慈大附小茶敘傳情 92位小志工與榮譽班展現利他軟實力

每一張笑臉，都是「感恩、尊重、愛」最美的證明。

在冬日暖陽的照耀下，慈大附中全球公民講堂裡瀰漫著茶香與溫馨的笑語。為了表揚在校園中默默付出的學生，以及展現良好生活常規的班級，學校於期末特別舉辦「114學年度第一學期優秀小志工暨生活榮譽競賽得獎班級與校長茶敘活動」，由校長親自邀請表現優異的師生齊聚一堂，共度一段充滿感恩與榮耀的美好時光。

冬日暖陽下，志工家長用心布置全球公民講堂

傳承創校精神、培育胸懷美善的地球公民，慈大附小不僅重視學業表現，更將品德教育與人文素養視為辦學的核心。本次活動正是落實校訓「慈悲喜捨」精神的重要實踐，透過肯定學生樂觀進取、關懷他人的服務行動，表揚行善的孩子，也分享一則則溫馨動人的校園故事。期盼藉由感恩茶會，讓學生從小體會「施比受更有福」的真諦，培養成為懂得關懷他人、胸懷美善的現代公民。

在愛與善的陪伴下，孩子們正一步步成為更好的自己。

在同學們利用下課時間奔跑嬉戲時，校園中卻有一群忙碌的身影穿梭各處，他們是校園最美的風景——小志工們。這群孩子捨棄玩樂時光，用汗水守護校園。

榮譽班級導師上台領獎，展現生活常規的最佳典範。

本次接受表揚的優秀小志工共有92人，包含20位校級小志工與72位班級服務小志工，服務內容涵蓋環境維護、衛生保健、午餐收餐等各項工作，處處可見他們無私付出的身影。

孩子們分享用雙手服務校園，也用行動學習付出的心得。

這些孩子用自己的休息時間，換來更美好的校園環境。六年一班王O平同學投入環境維護組，不怕髒亂、細心守護校園清潔，在付出的同時也整理了自己的內心，因付出而獲得快樂。六年二班吳O橙同學在保健組協助受傷同學，學習到許多護理知識與包紮技巧。孩子們用稚嫩的雙手撐起校園運作的重要環節，充分展現慈大附小學生主動服務、樂於付出的精神。

校長親自與得獎師生茶敘，溫馨互動滿溢感恩氛圍。

表揚小志工後，緊接著頒獎的是「生活榮譽競賽」得獎班級。本學期由五年四班、三年三班，以及低年級的二年三班、二年四班脫穎而出，這些班級在生活常規、禮貌態度與環境整潔上表現優異，成為全校學習的榜樣。茶敘過程中，學生與校長近距離交流，氣氛熱絡，孩子們踴躍提問。

優秀小志工們接受表揚，臉上寫滿自信與驕傲。

許O凡同學好奇地問校長：「當校長遇到挫折時會怎麼解決？」逸貞校長真誠分享：「我也會哭、會難過、會感到無奈。哭是一種情緒的抒發，不用害怕負面情緒；情緒釋放後，就要面對問題。若自己想不出方法，就找朋友、家人或同事討論，也會向師公上人請教，從《人間菩提》中汲取智慧，從師公的開示中獲得力量。」

校長分享人生智慧，孩子們專注聆聽、深受感動。

逸貞校長也感恩孩子們成功孵出「感恩、尊重、愛」的三顆彩蛋，並將這份美好深植在每位孩子心中。她期待這群優秀的小志工與榮譽班級能發揮影響力，帶動更多同學加入行善行列，共同打造一個互助、和諧、充滿人文氣息的美好校園。

校長勉勵孩子越來越進步。

在茶香與笑聲中，孩子們學會感恩、懂得付出，也看見了善的力量正在校園裡悄悄發芽。這場茶敘不只是表揚，更是一堂溫暖的生命教育課，讓每一顆年幼的心，都朝著「感恩、尊重、愛」的方向，持續成長、發光發熱。

一個個都是最棒的小志工。

撰文／蕭幸青；攝影／慈大附中教師團隊