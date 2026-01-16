慈大附小講座強化虛實防護 守護學生安全界線

學生踴躍參與「網路怪人辨識大賽」互動問答。

為落實校園安全教育，提升學生自我保護意識，慈大附中國小部於1月15日下午舉辦了一場名為「我的身體我作主，線上線下都安全」的講座。向來以培養具備品德、人文素養及胸懷美善的公民為教育目標，此次活動特別針對中高年級學生，邀請「台灣不會教小孩行動聯盟」秘書長周雅淳擔任講師，透過生動活潑的「網路怪人辨識大賽」，教導孩子建立健康的身體界線與網路安全觀念。

學生專心聆聽「我的身體我作主，線上線下都安全」講座內容。

講座一開始，周雅淳老師便以「身體界線變變變」為題，引導學生思考人際互動中的隱形界線。周老師強調：「你就是你自己身體界線裡的國王，可以決定所有事。」並透過排隊領點心、玩鬼抓人等生活情境，讓學生理解身體界線會隨著對象（如家人、陌生人）、時間及情境而改變。周老師特別提醒孩子，感覺不舒服時要勇敢拒絕，並尋求信任大人的協助。

講師周雅淳以生活情境引導學生認識身體界線。

針對日益嚴重的數位性暴力問題，講座後半段進入高潮——「網路怪人辨識大賽」。周老師歸納出網路怪人的五大特徵：甜言蜜語的「稱讚怪人」、無故送點數的「禮物怪人」、要求隱瞞大人的「秘密怪人」、索取私密照的「拍照怪人」，以及恐嚇要公開對話的「威脅怪人」。透過互動問答，學生們學習到「保密就是怪」、「心裡覺得怪就是怪」的重要原則，更建立了「在網路上遇到怪人不是你的錯，錯的是對方」的正確心態。

孩子學會「覺得怪就是怪」，勇敢為自己發聲。

慈大附中校長廖逸貞表示：「慈大附中不僅重視孩子的學業，更在乎品德與人文的涵養。要培養懂得照顧他人的公民，首要之務是讓孩子學會保護自己。在網路無遠弗屆的時代，教導孩子辨識虛擬世界的陷阱，與教導他們現實生活中的禮貌同等重要。透過講座，我們希望在孩子心中種下自我保護的種子，讓他們在充滿愛的環境中，也能擁有面對危險的智慧與勇氣。」

慈大附小透過講座培養學生自我保護與尊重他人的能力。

參與講座的四年級學生林同學在會後分享了她的滿滿收穫：「今天印象最深刻的是『網路怪人辨識大賽』，原來網路上的壞人會用送禮物或誇獎我來騙人。老師說，如果有人要我傳照片或是叫我保守秘密，那一定是有問題的。以前如果有人在網路上跟我講話，我會怕不回覆很沒禮貌，但現在我知道，如果對方讓我不舒服，我可以不理他，甚至封鎖檢舉，這不是我的錯，我也會記得要趕快跟爸爸媽媽或老師說。」

此次小學部學務處主辦的講座，不僅強化了學生對身體自主權的認知，更提供了具體的網路防身術。慈大附小將持續推動相關安全教育，期許每一位學生都能在安全、友善的環境中，健康快樂地成長，成為具備思辨能力與自我保護力的現代公民。

學生用心將聽到的重要觀念記錄下來

撰文／蕭幸青；攝影／慈大附中教師團隊