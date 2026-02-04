慈大附小赴美交流 深度體驗矽谷科技與人文底蘊

為了開拓學生國際視野，深度體驗多元文化，慈大附中國小部高年級13位親善大使，在廖逸貞校長及2位老師帶領下，前往美國舊金山展開為期十天的國際修學之旅。除了探索著名景點，更進到姊妹校Cornerstone School交流，每日隨著接待小夥伴回家體驗美國家庭生活。此行不僅獲得 Cornerstone School 親師生熱烈響應，更有慈濟北加州分會、舊金山支會師姑、師伯的溫馨守護，透過這段結合科技、歷史人文與教育的旅程，學生得以用更寬廣的視野面對未來。

走進世界建築與歷史櫥窗

交流首日，在Cornerstone黃培紅校長與師長的專業導覽下，慈小同學們實地走訪金門大橋、漁人碼頭與藝術宮。除了視覺的震撼外，行程更安排參訪「天使島（Angel Island）」移民拘留所，同學們與美方夥伴共學，透過牆上遺留的華人詩詞，深刻感受早期移民的艱辛史，完成了一場跨越時空的人文對話。

沉浸式美式教育：自主、思辨與領導力

在 Cornerstone School 的課堂中，慈小學生展現了極佳的調適能力。課程內容橫跨中英文專題、數學圓面積探究、社會科學認識美國各州特色，乃至極具挑戰性的戲劇展演與功夫課程。特別是在參與該校「學生會會議」與「晨間集會」時，同學們親眼見證美式教育如何引導學生討論「遊戲空間分配」與「義賣活動決策」，學習如何從發現問題到主動提出解決方案。而在「古詩背誦」每月主題活動中，五年級學生更擔起領導責任，指導低年級學弟妹，展現了「大手牽小手」的典範。

矽谷科技與寄宿家庭：感受最前瞻的視野與溫度

交流的高潮莫過於週末的「接待家庭時光」。在接待家庭的安排下，慈小同學們不僅走進 Google 與 Meta 園區，更解鎖了先進的 Waymo 無人駕駛車體驗，親身感受人工智慧對未來生活的影響。除了尖端科技，同學們也全然融入美式生活，在史丹佛大學騎自行車、體驗滑冰與高爾夫球活動、參與3D列印製作，並與接待家庭一同手作披薩、餐點和玩桌遊聚餐。透過每日放學後的家庭互動，同學們從一開始的生澀，到後來能積極參與討論、主動發言，這份跨國的情誼已在心中紮根。

這八天的交流，對慈小學子而言不僅是地理上的遠行，更是一場心靈的深度跨越。從一開始對異國文化的怯生，到最後能大方在美式運動場上揮灑汗水、在彩排中自信朗讀英文台詞，同學們帶回家的不只是豐富的科技見聞，更是勇於跨出舒適圈的韌性。這段與 Cornerstone School 師生、以及接待家庭共同寫下的回憶，將轉化為成長的養分。未來，他們將帶著這份全球視野，在台灣的校園裡繼續發揮影響力，讓交流的種子在彼此心中持續綻放。

(撰文：王佩茹、秋奕玫；攝影：慈大附中提供)