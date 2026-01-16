慈大附小「校長小客人」 為向上向善的孩子喝采
慈濟大學附屬小學輔導室於114學年度第一學期期末辦理「感恩、突破、成長—校長小客人」活動，由各班導師推薦在學習態度或行為表現上，勇於挑戰自我、持續努力並明顯進步的學生成為「校長的小客人」。
活動中，小客人們不僅分享自己的成長與好表現，亦透過與校長的溫馨茶敘與頒獎肯定，感受被看見、被重視的喜悅，最後還能與最愛的校長合影，留下珍貴回憶。整個活動意義在於創造孩子的高峰經驗，肯定他們在態度、品格與行為上的努力，讓那些未必反映在成績單上的成長，也能被真實看見與溫柔珍惜。
本活動以肯定非學業成績表現為核心，鼓勵在學習態度調整、正向行為、主動助人或自我管理等方面有明顯成長的孩子。全校共有二十五位小朋友獲得老師及班上同學推薦，部分班級更同時推薦兩位學生，可見孩子的進步是師生有目共睹的，也形塑了極具正向力量的典範學習。學校期望透過多元肯定，讓孩子理解成功不只有一種樣貌，只要願意努力、持續向善，人人都能發光。
活動於1月14日中午舉行，孩子們在與廖逸貞校長的溫馨茶敘交流中，分享本學期的成長故事。多位獲推薦的小客人輪流述說自己的學習歷程與未來期許。六年一班陳同學表示：自己熱愛畫畫，平時能主動協助班級事務，與同學和氣相處，也樂於幫助他人，因此獲得老師推薦。他希望未來能像爸爸一樣，開設一間畫室，將畫畫的興趣轉化為分享與陪伴他人的力量。五年四班羅同學則分享：平時擔任路隊長，喜歡玩樂高與打羽球。過去曾有常遲到的情形，但這學期努力調整生活作息，已展現明顯進步，因此獲得提名，也期許自己未來能持續精進，養成守時的好習慣。四年四班毛同學則因純真善良、願意為班級付出、待人誠懇且充滿熱情而受到推薦。她說自己喜歡畫畫，目前擔任班級衛生股長，也期許在新的一年中能持續提升英文能力外，最後，她童真地向校長提問：「為什麼可以把這所學校照顧得這麼好？」讓現場氣氛更加溫馨感人。
在所有被推薦的孩子中，二年四班邱同學的成長歷程最令人感動。邱同學自小右耳聽力受限，一年級初期在學習專注與表達上面臨不少挑戰。隨著輔助資源的協助，以及學習模式的調整後，邱同學在書寫正確率、閱讀理解力及課堂表達意願上，皆明顯進步，最後也在老師的鼓勵下參加校內硬筆字比賽，獲得二年級組第三名的佳績。她這種不畏限制、努力突破自我的精神，深具示範意義，因此獲推薦成為本學期的校長小客人。
茶敘過程中，小朋友們對校長充滿好奇，紛紛提問「為什麼會當校長？」「校長是怎麼好好經營學校？」等問題，校長一一親切的回答。交流尾聲，校長也邀請孩子們猜猜看自己現在最害怕的是什麼，有學生回答「校長最害怕自己管理不好學校！」對此，校長溫柔地分享：其實最害怕的，是聽到有小朋友受傷、發生意外，或因衝突而不開心，因為孩子的平安始終是最重要的事，希望大家能好好照顧自己。一年四班洪同學也貼心回應，希望校長能在工作時好好照顧自己。整個茶敘在一問一答、充滿笑聲與溫暖的氛圍中進行，校長也頒發獎狀並致贈小禮物，逐一與孩子們合影留念，肯定孩子的好表現。
活動最後，校長勉勵及祝福孩子們：要學會照顧好自己、彼此關懷，讓校園成為安全溫暖的學習環境，祝福孩子們「今天比昨天更進步，明天比今天更進步，每天進步一點點」。校長也以自身為例分享，雖是第一年擔任校長，但同樣期許自己在校長的角色上持續精進，與孩子們一同學習、共同成長。
廖逸貞校長表示：「校長小客人」活動不僅是一項表揚，更是一場生命教育的實踐。學校將持續以「感恩、尊重、愛」為核心價值，透過看見努力、肯定善行，讓愛與善的漣漪在校園中不斷擴散，為孩子們打造一個溫暖、幸福且充滿希望的學習天地。
撰文／蘇秋碧；攝影／慈大附小
