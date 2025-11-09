慈大附小「畢業樹下的約定‧開啟時空膠囊」

家長會楊惠婷會長是中學校友，陪伴慈小第一屆的學弟妹一起開挖時空膠囊。

「在哪裡？」、「是在樹的前面？還是右邊？」、「趕快打電話問二十年前幫忙記錄的爸爸！」花蓮慈濟大學附屬高級中學國小部自2000年創校以來，每一屆畢業生都會在畢業前種下一棵「畢業樹」，並在樹旁埋下「時空膠囊」，裡面封藏著孩子們寫給二十年後自己的信。那是一份童年的約定，也是一段跨越時光的祝福。 今年，慈大附中迎來創校25周年，學校特別邀請國小部第一屆至第四屆的導師與畢業生回到母校，共同開啟當年埋下的時空膠囊。這次「回娘家」意義非凡，不僅有來自各地的校友特地返校，還有退休老師親自出席。多年未見的師生驚喜相見，童年湧現，寒暄聲、笑聲此起彼落，滿是重逢的喜悅與感動。

校友們跟創校的兩位老師王佩茹主任(左圖)、周秋菊老師(右圖)相見歡

當年的孩童，如今都已長大成人；有人成家立業，也有人已為人父母。許多同學是闊別二十年後第一次再見，但當「老師好」的驚呼聲響起，那熟悉的笑容與溫柔的眼神，讓人彷彿又回到慈小的純真年代。

活動當天，學校特別透過「回憶影片」及「時光迴廊步道」回顧小學時光，一幕幕影像串起共同的故事。校友們駐足在老照片前，驚喜地尋找當年的自己與同學身影，興奮地說著：「這是我們畢業典禮那天！」、「老師，這張照片您還記得嗎？」熟悉的臉龐與聲音喚起滿滿的校園記憶，讓時間在那一刻靜止。

大家聚集在第一屆畢業樹前，在校長及家長會長的見證下，開啟時空膠囊

隨後，大家來到當年的「畢業樹」下，當初由小手親植的樹苗，早已成為枝葉繁茂的大樹，正象徵著孩子的成長。第一到第四屆校友們在校長及家長會長的見證下，跟老師們一同拿起鏟子，一鏟一鏟翻開泥土，有人對照著舊照片、有的甚至撥電話向家人確認當年紀錄的位置，在歡笑聲中討論著時空膠囊的位置，那場景仿佛回到當年那群純真的孩子般，過程中找的不只是時空膠囊，更是尋找那段封藏已久的記憶。

第三屆譚家安分享(右二) 事隔多年，很感恩有這樣的機會，讓多年沒有見面的老師跟小學同學可以再相聚。

雖然到最後大家仍沒挖到時空膠囊，但是沒有人失望，第三屆畢業生譚家安分享說：「事隔多年，很感恩有這樣的機會，讓多年沒有見面的老師跟小學同學可以再相聚。今天回來也沒有特別想說一定要挖到時空膠囊，主要是想見見老師、同學聚聚，就覺得很不錯。雖然沒挖到，其實反而更期待，每年挖一次，變成每年可以在這裡相約一次的小聚會。」

第四屆的校友陳璽宇努力從照片中找出二十年前的自己。

特地從新竹趕回花蓮參與的第四屆畢業生陳璽宇笑著說：「今天很開心，雖然老家在花蓮，但昨天才從新竹趕回來，真的很值得！不管當時的願望是什麼，但是當看到同學、還有學長姐相聚在這裡，自己就很感動，感恩慈濟教育讓大家可以有這麼美好的緣及人生故事跟大家分享。」

第一屆大學長陳柏宇(右二)分享當初立下的願望，二十年後能達成夢想的喜悅。

而身為慈小第一屆畢業生的大學長陳柏宇也分享：「當年自己的願望是希望可成為電腦工程師，二十幾年過去，自己也如願當上電腦工程師，很高興夢想能實現。」同樣是第一屆畢業生的李欣儒說：「回到母校，真的完全不一樣，雖然不太記得自己當年寫下的期許，但我告訴自己：沒關係，好好活著就是最棒的。特別要感恩老師為了辦這次活動，努力把我們找回來，讓我們有機會在此相聚。」

.陳美美老師指著照片，跟孩子細說著當年帶他們攻頂與植畢業樹點滴

身為慈小第三屆導師的退休老師陳美美感性表示：「我來慈小時，孩子剛升上五年級，看照片時，人雖有印象，只是名字有點叫不出來了。二十幾年過去，自己也一直掛心著這些孩子過得好嗎？當今天看到每個孩子都很有自信，臉上展露出青春陽光的笑容，我就放心了。」師生共同的回憶，在笑聲中再度被喚起，也讓這份情誼延續未完。 一棵樹，一個夢；一封信，一段情——這是慈小的傳承，更是師生情誼最真摯的見證，也是慈濟教育成果的展現。每一棵畢業樹都承載著孩子們的希望，每一封信都記錄著成長的足跡。慈大附中廖逸貞校長表示：「十年樹木，百年樹人，慈大附中以感恩、尊重、愛為創校精神，走過四分之一世紀，因為有老師的愛與呵護，讓一顆顆菩提種子成樹成林。透過今天開啟時空膠囊活動，不僅是讓校友回娘家，更是讓慈濟的愛延續，願這份愛，如同畢業樹的根，繼續延展、持續深耕，讓慈濟教育的精神在世代之間靜靜綻放，永遠生生不息。」

廖逸貞校長表示：「開啟時空膠囊不僅是校友回娘家，更是讓慈濟的愛延續

撰文：蘇秋碧/攝影：慈大附小團隊