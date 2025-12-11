慈大雨來菇創新應用 獲第7屆食創獎肯定

記者湯平／花蓮報導

慈濟大學農業生醫研究室今（11）日以「情人珍珠雨來菇的跨域食品創新應用」拿下2025第7屆食創獎「產業服務創新類」獎項肯定。

慈濟大學表示，慈大以臺灣原生特色藻類雨來菇為核心，透過創新外觀設計、培養技術與功能性開發，不但徹底顛覆既定印象，把野菜變成珍珠，更從區域食材到機能食品，打造兼具健康、永續與美感的全新雨來菇，展現「食材/科技/文化」跨域整合特色。

慈濟大學指出，雨來菇素有「情人的眼淚」、「雨中珍珠」之稱，外型晶瑩透亮，含有優質植物蛋白、藻膽蛋白與藻多醣，具抗氧化、免疫調節及保健價值，然而，雨來菇需生長於純淨泉水，生長期約45天，因此花東地區深具天然優勢。

廣告 廣告

慈濟大學表示，透過技術改良，慈大農業生醫研究室團隊歷經3年努力突破過去依賴野外採集限制，建立人工培育與環境控制技術，既能穩定大量生產又確保品質一致，將傳統皺褶狀藻體轉化為圓潤球形，依培養光照環境展現多樣色彩，開發出具口感層次與視覺美感的創新食材，未來應用廣泛。

慈大農業生醫研究室團隊負責人劉威忠、耿念慈表示，因外觀與型態的創新，讓雨來菇徹底變身「從野菜到珍珠」，不但提升視覺吸引力，更呈現彈嫩爆珠的口感，大幅增加產品趣味性與市場新鮮感。

慈濟大學強調，雨來菇「從區域食材到機能食品」，善用從雨來菇萃取出的抗氧化、免疫調節和植物性優質蛋白等效果，延伸至保健食品、養生飲品、美妝保養品等。

除了翻轉雨來菇，創造多重價值外，慈大農業生醫研究室團隊還結合農戶契作、餐飲應用、文創觀光，形成完整價值鏈，更以固碳效益與環境友善為品牌核心，凸顯社會責任與國際競爭力。

慈濟大學表示，這次獲獎的「情人珍珠雨來菇的跨域食品創新應用」不僅是產業服務創新計畫，更融合在地文化、環境永續與產業升級，展現台灣原生食材躍升國際市場的潛力，創造多重價值與產業新契機。

慈濟大學農業生醫研究室以「情人珍珠雨來菇的跨域食品創新應用」拿下2025第7屆食創獎「產業服務創新類」獎項肯定。(慈濟大學提供)