慈大雨來菇跨域食品創新應用獲2025食創獎

十二月十一日，慈濟大學農業生醫研究室以「情人珍珠—雨來菇的跨域食品創新應用」拿下2025第七屆食創獎【產業服務創新類】獎項肯定！慈大以台灣原生特色藻類—雨來菇為核心，透過創新外觀設計、培養技術與功能性開發，不但徹底顛覆既定印象，把野菜變成珍珠，更從區域食材到機能食品，打造兼具健康、永續與美感的全新雨來菇，展現「食材/科技/文化」跨域整合特色。

擁有「台灣飲食產業奧斯卡獎」之譽的食創獎，2025年以「破框出擊！創造飲食新邊界」為主題，分為社群行銷創新、企業永續創新、包裝技術創新、設計美學創新、食品飲料創新、餐飲服務創新、產業服務創新、飲食教育創新，以及「學生組」新銳食研創新等，共有47件創新方案通過兩階段評選。

帶領農戶參訪慈大在秀林鄉建置之雨來菇場地

雨來菇素有「情人的眼淚」、「雨中珍珠」之稱，外型晶瑩透亮，含有優質植物蛋白、藻膽蛋白與藻多醣，具抗氧化、免疫調節及保健價值。然而，雨來菇需生長於純淨泉水，因此花東地區具天然優勢。透過創新農業體驗模式，慈濟大學農業生醫研究室團隊不僅協助地方創生，雨來菇的創新應用也更具固碳效益，符合淨零碳排趨勢。

透過技術改良，慈大農業生醫研究室團隊已突破過去依賴野外採集的限制，建立人工培育與環境控制技術，既能穩定大量生產又確保品質一致，更將傳統皺褶狀藻體轉化為圓潤球形，依培養環境展現多樣色彩，開發出具口感層次與視覺美感的創新食材，未來應用廣泛。

雨來菇創新材料之多元應用

慈大農業生醫研究室團隊負責人劉威忠、耿念慈表示，因外觀與型態的創新，讓雨來菇徹底變身「從野菜到珍珠」，不但提升視覺吸引力，更呈現彈嫩爆珠的口感，大幅增加產品趣味性與市場新鮮感。甚至，「從區域食材到機能食品」，善用從雨來菇萃取出的抗氧化、免疫調節和植物性優質蛋白等效果，延伸至保健食品、養生飲品、美妝保養品等。

協助農戶發展食農教育

除了翻轉雨來菇，創造多重價值外，慈大農業生醫研究室團隊還結合農戶，以創新農業體驗模式、餐飲應用、文創觀光，形成完整價值鏈。更以固碳效益與環境友善為品牌核心，凸顯社會責任與國際競爭力。這次獲獎的「情人珍珠—雨來菇的跨域食品創新應用」不僅是產業服務創新計畫，更融合在地文化、環境永續與產業升級，展現台灣原生食材躍升國際市場的潛力，創造多重價值與產業新契機。

協助玉里織羅部落建置雨來菇栽培場域

撰文、攝影／慈濟大學