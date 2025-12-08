慈妹穩交曝光！綠島男友浮上檯面 愛的足跡藏不住
擁有近46萬IG粉絲的富邦悍將啦啦隊（Fubon Angels）成員慈妹（彭翊慈），感情狀態再度成為外界焦點。據悉，她與在綠島經營民宿的男友已穩定交往多年，戀情早在熟人圈公開，兩人不僅興趣相投，更常結伴旅遊，共同照顧家中飼養的米克斯狗狗，感情十分穩固。
慈妹過往在社群上的貼文，也多次被眼尖粉絲捕捉微妙線索。去年7月她分享的關渡河濱騎車照，男友貼文中竟出現相同地點與裝備；去年12月赴韓國旅遊時，男友更在社群上傳牽手背影照，引發外界議論。
泰國度假公開放閃
據《鏡週刊》報導，兩人共同朋友透露，慈妹與男友同樣熱愛戶外運動，登山、滑雪、單車騎行樣樣都來，陽光黝黑的男友與活潑開朗的慈妹十分合拍。圈內朋友也早已習慣看到兩人一起旅遊、一起擔任「狗爸媽」的生活日常。
近期兩人更前往泰國度假，戀情完全不再低調，慈妹不但在限時動態大方分享旅遊片段，某次男友在髮廊整理頭髮、被店貓爬上腿時，慈妹更直接留言：「我也可以坐你腿上嗎？」男友則以「妳是貓咪嗎」幽默回應，展現自然親密互動。
值得一提的是，慈妹的感情動向過去曾引起誤會。去年2月，她參加Fubon Angels演唱會時，被媒體拍到一名帽T男從演唱會陪到慶功宴，甚至協助搬運行李，一度被猜測是「新歡」。然而知情人士隨即澄清，該男子僅為工作協助，真正的男友「另有其人」，也就是目前被曝光的民宿男友。
