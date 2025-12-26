慈孝家庭選拔與愛家行動頒獎 苗縣長籲兼顧家庭與學校教育

苗栗縣政府昨二十六日在苗栗市大同國小舉行慈孝家庭楷模暨愛家行動頒獎典禮，分享溫馨事蹟與推動家庭教育成果，縣長鍾東錦頒發獎狀及獎金向五十三組獲獎人員與團體致賀，肯定家庭、學校與各界攜手深耕家庭教育並弘揚慈孝美德，並允諾籌措經費辦理活動中心改善工程，提供孩子更優質的學習與活動場域。

頒獎典禮昨天上午在大同國小活動中心舉行，縣長鍾東錦由教育處副處長彭德俊、家庭教育中心主任彭秀珍及校長等人陪同出席，還有多位縣議員、鄉鎮市長、代表及家長會委員與會，許多得獎人家人亦到場分享榮耀與喜悅；為頒獎典禮揭開序幕的則是大同國小管樂團與苗栗國中舞蹈班，精彩的演出贏得熱烈掌聲。

接受表揚的個人與團體有五十三組，包括當選國小、國中及高中職組的慈孝家庭楷模，又分為桂冠、鑽石、金質及珍珠家庭等；推展家庭教育績優學校、法人及團體組；國民中小學優良家庭教育課程或活動教學設計徵選，各頒發特優、優等、甲等及佳作等獎項。縣長逐一頒發獎狀與禮券並合影留念，肯定獲獎人員優異的表現（見圖）。

縣長鍾東錦參閱慈孝家庭楷模事蹟後表示，今年獲獎家庭都以實際行動展現孝行，尤其獲國小組桂冠家庭楷模湯雅祁，純真、善良、樂於付出的特質備受肯定，貼心照顧生病療養中的長輩；高中職組的洪溱貽，因母親以集點方式培養兄妹責任感，參加球隊後仍兼顧課業，並利用假日陪伴家人，以自律、負責及感恩來回報家人的付出，他們的具體事蹟非常溫馨讓人感佩。

縣長鍾東錦向獲獎單位與個人致賀，同時肯定教育處攜手學校與家庭，致力家庭教育的推動；他強調，家庭教育非常重要，關係到孩子的成長與未來人格特質發展，在慰訪人瑞過程，發現這些長輩普遍生活在子孝孫賢的環境，加上自己的養生之道，所以能延年益壽。然而，時代不斷在翻轉改變，觀念也要與時俱進，在家庭除了要孝順雙親、長輩之外，也要學習如何扮好爸爸、媽媽的角色，上對長輩下對子女，要多陪伴溝通拉近距離；鍾東錦對校長深具信心，期待在兼顧家庭與學校教育下，苗栗的孩子都能快樂、精彩成長。

縣長鍾東錦表示，已持續頒發多年的五百萬元獎助學金，今年同樣會在農曆春節前右，將提供一千個名額每人頒發五千元獎助學金，感謝企業熱心贊助，鼓勵學子奮發向學。另外，鍾東錦在頒獎典禮中，觀察到大同國小活動中心從燈光、窗簾、布幕到整體設施，都顯得老舊不堪，當場詢問校長謝美桃辦理改善所需經費，並與現場的各級民代交換意見後，允諾爭取教育部補助並由縣府籌措經費，初估約需上千萬元，得以加速推動活動中心改善工程，優化師生的學習與活動場域。會場隨即響起熱烈掌聲與歡呼聲，感謝縣長對校園環境的貼心與重視。