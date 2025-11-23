慈少班出任務 雲林榮家播歡笑

為了傳遞敬老愛老的心念，雲林慈濟青少年成長班的27名孩子們，(11/9)來到雲林榮民之家，用音樂、笑容和真情，陪伴阿公阿媽，現場歡笑聲不斷，也注入了滿滿溫暖。

慈濟志工 李青娀：「今天我們一起到榮民之家，我們去那邊，就是要帶給他們快樂，你要微笑，你的肢體語言要伸展出來，這樣可以嗎 (可以)。」

關懷前的叮嚀，讓雲林慈濟青少年成長班的孩子們，用愛傳遞。

「要自愛，才會人見人愛，自愛是報恩，付出是感恩。」

雲林榮民之家住民 謝阿媽：「他們唱，我也跟他唱，我都會了，我已經80多歲了，我的心裡都很開心了。」

雲林慈濟青少年班學員 莊濰瑄：「把之前在慈少學到的，所有的東西，還有熱情，都展現給阿公阿媽看，阿公阿媽就是笑得很開心，然後我也覺得很開心。」

音樂療癒長輩，按摩紓緩身心。

「左邊按啊左邊按，右邊按啊右邊按。」

雲林慈濟青少年班學員 陳奕帆：「彈鋼琴，可以用音色療癒他們，讓他們跟他的生活帶來歡樂。」

陳奕帆的媽媽 陳心誼：「非常感恩就是有這樣子的機會，讓孩子懂得去做付出 去關懷。」

「歡喜就好。」

不論老小，每個人的歡喜容顏，譜下了愛的故事。

