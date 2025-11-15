慈心「田裡有腳印」系列市集 11月臺北、新竹、臺中三地舉辦

綠保農友用心守護土地與田間生態，消費者以行動支持他們持續前行。（圖：慈心基金會提供）

守護全臺生物多樣性的綠色保育市集，於11月在各地熱鬧登場！今年適逢農業部林業及自然保育署與慈心有機農業發展基金會共同推動綠色保育標章15週年，為歡慶綠保農友實踐友善耕作、守護環境生態的歷程，特別於11月16日新竹將軍村、11月22日臺大舟山路、11月23日臺中文心森林公園舉辦「田裡有腳印」綠色保育系列市集。邀集全臺綠保農友、友善環境理念團體，以及文創餐飲等夥伴共同設攤。市集現場規劃多元、寓教於樂的親子DIY體驗活動，並安排活潑生動的布袋戲與音樂等精彩節目輪番上陣。歡迎民眾攜家帶眷一起來逛市集，為綠保農友守護大地的努力喝采。

慈心基金會推廣綠色保育標章已經15年，並於《有機農業促進法》通過後，率先獲得農糧署審認，成為友善環境耕作推廣團體。一路以來，基金會輔導農友的過程中，不僅一起克服轉作的挑戰，更重視土壤健康管理、棲地營造與生態紀錄。近年導入的參與式查證系統（PGS），讓消費者、通路商與農友共同驗證生產過程，同時開拓友善加工與行銷通路，實踐國際有機運動聯盟（IFOAM）所倡議的「健康、生態、公平、謹慎」精神。

至今，全臺已有近700位綠保農友加入，耕作面積突破1,000公頃，記錄到的野生物種逾2,500種，其中包含46種稀有與保育類動物，展現農田蘊含的驚人生命力與生物多樣性，呈現出作物與動物共存的寫實生活，為臺灣建構生態與經濟共榮的重要範例。邀請民眾親臨市集，選購新鮮安全的農產、品嚐美味料理，傳遞土地的生命力，同時體會綠保農友友善耕作的動人故事。

綠色保育15週年「田裡有腳印」市集系列活動，11月16日在新竹將軍村：慈心基金會與「無肉市集」攜手推出友善蔬食市集，結合綠保農友、理念攤位與精選蔬食品牌，加上有獎問答與偶劇表演，達到寓教於樂的食農體驗。

11月22日在臺灣大學舟山路：在舉辦第二屆綠色保育大腳印獎頒獎典禮的同時，在農糧署北區分署的支持下，現場共有44家多元攤位進駐，還有超接地氣的「農系舞臺」表演和多項體驗活動，讓民眾在輕鬆的氛圍中感受土地香氣與綠保精神。

11月23日在臺中文心森林公園：里山生活市集與林業及自然保育署臺中分署、臺中市農業局合作，集結超過上百攤的夥伴，包含綠保農友、里山標章農作、石虎友善耕作及社區林業團體，更有原住民族表演與手作體驗，展現從山林到田園的永續行動力。