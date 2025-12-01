慈恩獅子會推廣圍棋教育 八大致業化為公開賽事吸引全國好手

wm20251130191708491653

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】國際獅子會300 D2區慈恩獅子會為推展「獅子會八大志業」理念，特別於假日舉辦「全國圍棋公開賽暨公益園遊會」，活動現場湧入數百名圍棋小將參賽。選手年齡層從幼兒園到國小、國中，依組別分桌對弈，場面熱鬧，氣氛緊張而專注。許多家長表示，希望孩子能透過這場大型比賽累積經驗、磨練心性並爭取佳績。

此次活動從策劃到執行皆由慈恩獅子會主導。慈恩獅子會會長陳明君表示，圍棋在傳統文化中具有深遠的教育意涵，對孩童的邏輯思考、耐性養成有極大的幫助，因此決定將今年的活動以圍棋為主軸。他並特別感謝國際獅子會300 D2區總監陳家韋的支持以及彰化縣圍棋協會理事長張登傑在賽事安排上的協助，使活動得以順利圓滿。

圍棋對孩子不僅強化思考力與專注力，更能在面對勝負的歷程中培養穩定的個性。（圖／記者周厚賢攝）

面對許多人好奇「在3C普及的時代，小朋友還會想學圍棋嗎？」大會裁判長李榮勳表示，圍棋對孩子的啟發遠比外界想像深刻，不僅強化思考力與專注力，更能在面對勝負的歷程中培養穩定的個性。他觀察到，許多從小學棋的孩子，在學業表現與日後步入社會後的發展上往往更加突出，這些都是圍棋教育的長期效益。他更強調，在現今「低頭族」盛行、生活重心長期被小螢幕吸引的時代，更應透過圍棋這類需要深度思考的活動，讓孩子重新建立穩定、專注與冷靜判斷的能力。這次參賽的數百位小棋士，從他們的坐姿、禮儀到比賽態度，都展現出不同於一般孩子的沉穩氣質，讓人看見圍棋教育的力量。